Tajani'den İsrail ve İran'a Diyalog Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tajani'den İsrail ve İran'a Diyalog Çağrısı

16.06.2025 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, İsrail ve İran'a müzakerelere dönüş çağrısında bulundu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'e "müzakereler yoluyla diyaloğun yeniden başlatılması", İran'a da hem "müzakerelere dönmesi" hem de " Hürmüz Boğazı'nın açık kalması" çağrısında bulundu.

Antonio Tajani, 13 Haziran'dan bu yana birbiriyle çatışan İsrail ve İran'ın dışişleri bakanlarıyla bugün birer telefon görüşmesi yaptığını X hesabından duyurdu.

Tajani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmesine dair, "(İtalya) Hükümet, çatışmaya dahil olan taraflara diyaloğa yeniden dönmeleri çağrısını bir kez daha yineliyor. İran Dışişleri Bakanı'ndan, bölgede bulunan İtalyan vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya devam etmesini istedim. Müzakerelerin yeniden başlaması için çalışıyoruz. İtalya, İran'da askeri amaçlı nükleer araştırmalara karşı olduğunu yineliyor. Uluslararası ticaret açısından hayati bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nın açık kalması bizim için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Müzakereler yoluyla diyaloğun yeniden başlatılmasının önemini bir kez daha vurguladım. Kendisinden, İsrail'deki İtalyan vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya devam etmesini de istedim. Hükümet, İtalya'daki İsrail diplomatik temsilciliklerini ve Yahudi ibadet yerlerini korumaya, olası saldırı risklerini önlemeye kararlıdır. İtalya, Gazze'deki sivil halka yardım konusundaki çabalarını daha da artıracaktır."

Tajani, bugün ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İsrail-İran çatışmasını değerlendiren telefon görüşmeleri yapmıştı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Başbakan Yardımcısı, Savaş ve Çatışma, Antonio Tajani, İnsan Hakları, Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, İtalya, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tajani'den İsrail ve İran'a Diyalog Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Formula 1 Kanada Grand Prix’sinde zafer George Russell’ın Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın
Fenerbahçe’den ayrılan 2 isim Inter’e imza attı Fenerbahçe'den ayrılan 2 isim Inter'e imza attı
Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100’e konuştu Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne? Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100'e konuştu
Korku dolu anlar Türk sporcular savaşın ortasında kaldı Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid’e şans dahi tanımadı Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid'e şans dahi tanımadı
Adıyaman’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga 10 yaralı Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga! 10 yaralı
İsrail-İran savaşında 4. gün Bilanço her saat ağırlaşıyor İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Edin Dzeko’nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Tahran’dan kaçış Kilometrelerce kuyruk oluştu Tahran'dan kaçış! Kilometrelerce kuyruk oluştu

18:49
ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli
ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli
18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin bize efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin bize efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise...
18:14
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu Saldırı canlı yayına yansıdı
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı
15:22
Netanyahu’nun “Harekete geçiyoruz“ sözleri sonrası İsrail, Tahran’ı vurdu
Netanyahu'nun "Harekete geçiyoruz" sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurdu
10:07
Akaryakıta okkalı bir zam daha Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
09:51
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti
09:47
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
09:30
Nişanda şaka sınırlarını zorladı Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
09:17
Pezeşkiyan’dan ulusal birlik çağrısı
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı
09:01
İran’ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv’den ilk görüntüler
İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler
08:42
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama geldi
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi
08:41
Metroda ünlü var Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı
Metroda ünlü var! Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı
08:16
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 20:29:33. #7.13#
SON DAKİKA: Tajani'den İsrail ve İran'a Diyalog Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.