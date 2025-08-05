Tajani: Gazze'nin İşgali Ciddi Hata

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine karar verdiğinin aktarılması üzerine, bunun "ciddi bir hata" olabileceğini söyledi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Tajani, İtalya Parlamentosu'nda basın mensuplarına Gazze'ye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tajani, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeye karar vermesinin aktarılması üzerine, bunun "ciddi bir hata" olacağını belirterek, İtalya'nın Filistin devletini tanımaya "hazır olmadığını" da yineledi.

Bakan Tajani, "Filistin yokken Filistin'i tanımak hukuki bir kurgu, hatta siyasi bir tercih bile değil. Biz bir Filistin devletinden yanayız, bu tescilli, bunu yıllardır söylüyoruz. Bir Filistin devleti kurmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Tajani, "Filistin Ulusal Yönetimi'ni tanıdıklarını, öte yandan Hamas'ın gitmesi gerektiğini" sözlerine ekledi.