Tajani, gerekirse Rusya yanlısı korsanlara diplomatik yanıt verileceğini söyledi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, siber saldırıları gerçekleştiren bilgisayar korsanlarının Rusya yanlısı olduğunun açık olduğunu, bununla beraber kimin ne ölçüde sorumlu olduğuna bakmak gerektiğini ve gerek olması halinde diplomatik yoldan karşılık vereceklerini söyledi.

Kendisine ait kişisel verilerin bilgisayar korsanlarınca karanlık ağda yayımlandığını dün sosyal medya platformlarındaki hesaplarından açıklayan Tajani, bugün Bakanlığının siber güvenlik biriminde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Tajani, 2022'den bu yana siber güvenlik konusunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getirerek, bu yılın başından bu yana kendilerine yönelik siber saldırıları püskürtmek için teknik açıdan da tamamen farklı ve çok daha organize bir çalışma düzenine geçtiklerini ifade etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te yarın yapılacak G7 Dışişleri Bakanları toplantısı gündeminde de bu siber saldırıların olacağını aktaran Tajani, şöyle konuştu:

"Hibrit savaş ve sadece İtalya'da değil, tüm Avrupa'da son günlerde yaşanan saldırılar ele alınacak. Görünüşe göre şimdi Güney Amerika'da da benzer saldırılar yaşanıyor. Fransa Dışişleri Bakanı (Jean-Noël) Barrot, bu konunun gündeme alınması yönündeki önerimi kabul etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı da toplantıda bulunacak. Bu yalnızca ulusal bir mesele değil, Batı'yı ve Avrupa'yı ilgilendiren bir konu."

Tajani, siber saldırılarla kimsenin gözlerini korkutamayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Rusya yanlısı bilgisayar korsanları bir konu, eğer yabancı bir ülkenin yönlendirmesi söz konusuysa bu başka bir konu. Bilgisayar korsanlarının, Rusya yanlısı olduğu zaten açık. Her şey doğuya işaret ediyor ancak tam olarak kimin ne ölçüde sorumlu olduğunu görmek gerekiyor. Kesin sorumlulukların tespit edilmesi halinde, bu tür durumlarda yapılması gerektiği gibi diplomatik ve siyasi yollardan karşılık veririz."

Tajani ayrıca, bilgisayar korsanlarının saldırılarını püskürtebilecek durumda olduklarını da kaydetti.

Bu arada, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin de 10 Kasım'da bakanlıkta kamu güvenliği komitesini, son dönemde artan ve Bakan Tajani'nin de hedefi olduğu siber saldırıları görüşmek üzere toplantıya çağırdığı basına yansıdı.