Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, bölge ülkelerinin petrol krizleriyle başa çıkmalarının sağlanması için Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) benzeri bir Asya enerji ajansı önerisinde bulundu.

Takaiçi, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjındaki bir toplantıda konuştu.

Bölge ülkelerinin petrol krizleriyle başa çıkmalarının sağlanması için bir Asya enerji ajansı önerisinde bulunan Takaiçi, "Bunu, IEA'nın Asya versiyonu olarak konumlandırmak istiyoruz." dedi.

Takaiçi Sanae ayrıca, bölgenin petrol stoklanması konusunda işbirliği yapması ve Güneydoğu Asya için ortak bir rezerv sistemi kurulması gerektiğini belirtti.