Taksici Cinayetinde 4 Gözaltı

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Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada genç taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Merkez Karatay ilçesindeki Mevlana Kültür Merkezi önünde trafikte çıkan tartışmada, taksici Eren Peker'in (20) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 zanlı daha yakalandı.

Gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

Katil zanlısı Muzaffer T'nin (27) emniyetteki ifadesinde, aracıyla seyir halindeyken taksici Peker ile yol verme meselesi yüzünden tartıştıklarını anlattı. Peker'in taksiyle aracının önünü kestiğini ileri süren katil zanlısı, bunun üzerine araçtan inip kavga etmeye başladıklarını, ardından da bıçakladığını söylediği belirtildi.

Poliste, çeşitli suçlardan 12 kaydının bulunduğu anlaşılan zanlının, yakalanmamak için yurt dışına kaçma planı yaptığı da ortaya çıktı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Muzaffer T. (27) ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen Dilek K (36), Muammer B. (34) ve Mikail K. (19) Konya Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında 15 Aralık'ta, Eren Peker (20) ile kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıkmış, Peker bıçakla ağır yaralanmıştı.

Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Peker, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili Muzaffer T, Muammer B. ve Dilek K. gözaltına alınmıştı.