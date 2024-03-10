Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yalçın, mesajında, ramazan ayının her türlü maddi ve manevi sıkıntıların sona ermesine vesile olması temennisinde bulundu.
Ramazan ayına ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Yalçın, "Talaslı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum. Başta ilçemiz olmak üzere şehrimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ayrıca Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve dünyanın değişik coğrafyalarında yaşanan zulümlerin son bulmasına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ramazan ayında "Biz Pişirelim Siz Ulaştırın" uygulamasını sürdüreceklerini vurgulayan Yalçın, farklı noktalarda ihtiyaç sahibi, yaşlı, hasta ve engellilere yemek paketi ikramının devam edeceğini kaydetti.
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İHH İnsani Yardım Vakfı Bitlis Şubesi, çığ felaketlerinde arama kurtarma çalışmalarına destek için gönüllülerden oluşturulan ekip için eğitim düzenliyor. Eğitimde çığda arama kurtarma teknikleri ve malzemeler hakkında bilgilendirme yapılıyor. Gönüllüler, tatbikatlarla öğrendiklerini uygulama imkanı buluyor. İHH'nın düzenli olarak yaptığı bu eğitimlerle doğal afetlere hazırlık sağlanıyor.
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