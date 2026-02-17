Talas'ta Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Talas'ta Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Talas\'ta Muhtarlar Toplantısı Yapıldı
17.02.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Yalçın, muhtarlarla bir araya gelerek mahalle ihtiyaçlarını değerlendirip görüş alışverişinde bulundu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, merkez ve kırsal mahallelerinin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen muhtarlar toplantısı, Yukarı Mahalle Muhtarı Ahmet Ünal'ın ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıda, altyapıdan çevre düzenlemesine, sosyal desteklerden güvenlik konularına kadar farklı başlıklar ele alındı.

Muhtarlar mahalle sakinlerinden gelen talepleri aktarırken, kurumlararası koordinasyonun güçlendirilmesi noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de yaklaşan ramazan ayı olurken, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda ve sosyal yardım çalışmaları, ramazan ikram sofraları, camilerde temizlik ve bakım faaliyetleri, kültürel ve manevi etkinlikler gibi başlıklar konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, muhtarların yerel yönetim anlayışının en önemli paydaşları olduğunu belirterek, "Her ay düzenli olarak bir araya gelerek Talas'ımızın ihtiyaçlarını birlikte değerlendiriyoruz. Çünkü biz hizmeti masa başında değil, sahadan gelen bilgilerle şekillendiriyoruz. Talas'ta paylaşmanın bereketini büyütecek, hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, İlçe Emniyet Müdürü Enis Şimşek, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Güncel, Talas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Talas'ta Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
İfadeleri tüyler ürpertti Genç kızları resmen ölüme terk etmişler İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi İşte favori Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi! İşte favori
Epstein bağlantılı soruşturmada Paris’te dikkat çeken baskın Epstein bağlantılı soruşturmada Paris'te dikkat çeken baskın
Barış Alper Yılmaz’dan Kenan Yıldız’a: Umarım çok iyi bir maç oynar Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar

14:30
Eski hakem Elif Karaarslan’ın aylık kazancı olay oldu
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
12:58
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket
''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 15:25:37. #7.11#
SON DAKİKA: Talas'ta Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.