Talas\'ta Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, merkez ve kırsal mahallelerinin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen muhtarlar toplantısı, Yukarı Mahalle Muhtarı Ahmet Ünal'ın ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıda, altyapıdan çevre düzenlemesine, sosyal desteklerden güvenlik konularına kadar farklı başlıklar ele alındı.

Muhtarlar mahalle sakinlerinden gelen talepleri aktarırken, kurumlararası koordinasyonun güçlendirilmesi noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de yaklaşan ramazan ayı olurken, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda ve sosyal yardım çalışmaları, ramazan ikram sofraları, camilerde temizlik ve bakım faaliyetleri, kültürel ve manevi etkinlikler gibi başlıklar konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, muhtarların yerel yönetim anlayışının en önemli paydaşları olduğunu belirterek, "Her ay düzenli olarak bir araya gelerek Talas'ımızın ihtiyaçlarını birlikte değerlendiriyoruz. Çünkü biz hizmeti masa başında değil, sahadan gelen bilgilerle şekillendiriyoruz. Talas'ta paylaşmanın bereketini büyütecek, hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, İlçe Emniyet Müdürü Enis Şimşek, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve muhtarlar katıldı.