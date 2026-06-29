Tanrıyar teslim oldu, adli kontrolle serbest

(İSTANBUL) Sosyal medya paylaşımları ile "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve bu sabah yurt dışından dönüp teslim olduğu açıklanan Tamar Tanrıyar hakimlikçe adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tamar Tanrıyar hakkında bazı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından re'sen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ancak Tanrıyar'ın 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapası'ndan yurt dışına çıktığı anlaşılmıştı.

Tanrıyar bu sabah Kuşadası'nda teslim olurken, SEGBİS aracılığıyla ifadesine başvuruldu. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Tanrıyar, adli kontrolle serbest bırakıldı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan son açıklama şöyle:

ADLİ KONTROLLE SERBEST

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Tamar Tanrıyar bugün sabah saatlerinde bulunduğu ülkeden kendisi gelerek Kuşadası'nda teslim olmuş ve akabinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınmış halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla sevk edildiği Sulh Ceza hakimliğince şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Şüphelinin tüm dijitallerine el konulmuş olup soruşturma titizlikle devam etmektedir"