Tamar Tanrıyar Teslim Oldu - Son Dakika
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Tamar Tanrıyar Teslim Oldu

29.06.2026 15:57
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Sosyal medyada suç içeren içerikler nedeniyle soruşturmaya uğrayan Tanrıyar, teslim edilerek serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada içeriği suç teşkil ettiği öne sürülen videolar yayımladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, yurt dışından Kuşadası'na gelerek teslim olmasının ardından adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil ettiği ileri sürülen paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şüpheli Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Tanrıyar'ın, yurt dışından Kuşadası'na gelerek teslim olduğu öğrenildi.

Kuşadası Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul Adliyesi'ne bağlanan Tanrıyar'ın, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında ifadesi alındı.

Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliği, Tanrıyar'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan 23 Haziran'da yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen Tanrıyar hakkında 28 Haziran'da gözaltı ve yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tamar Tanrıyar Teslim Oldu - Son Dakika

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