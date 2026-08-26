Tandem Atlayışında Facia: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tandem Atlayışında Facia: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Tandem Atlayışında Facia: İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Fethiye'de tandem atlayışı yapan yamaç paraşütü pilotu ve turist kayalıklara düşerek öldü.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem atlayışı yaptıktan kısa süre sonra kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl ile yanındaki Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da meydana geldi. Yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl ile yanındaki Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, yaklaşık 1900 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem atlayış yaptı. Kıdıl ile Meng, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklara düştü. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle kazazedelere ulaşmakta güçlük çekti. 8 saat süren çalışma sonucu Kıdıl ile Meng'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Bulundukları noktadan alınan cansız bedenler, helikopterle bölgeden tahliye edilerek Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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