Tanrıkulu'ndan Soru Önergesi

08.05.2026 11:41
CHP'li Tanrıkulu, Adalet Bakanı'na 12'nci Yargı Paketi ve konkordato üzerine soru önergesi verdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tanrıkulu, 12'nci Yargı Paketi kapsamında planlanan düzenlemeler, e-tebligat sistemi ve "Alo Adalet Hattı"na ilişkin ayrıntıların açıklanmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tanrıkulu, önergenin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Basına yansıyan açıklamalarda Adalet Bakanı, konkordato sürecinin kötüye kullanıldığına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu, konkordato kararlarının 'bir bilirkişi raporuyla' alındığını ifade ettiği ve bu alanda yeni bir düzenleme yapılmasının planlandığını açıkladığı görülmüştür. Açıklamalarda ayrıca, konkordato sürecinin 'sistemi kilitlediği' belirtilmiş, şirketlerin yalnızca bir defa konkordato hakkından yararlanabilmesine yönelik düzenleme üzerinde çalışıldığı ifade edilmiştir. Öte yandan Bakan tarafından, e-tebligat sistemine ilişkin değişikliklerin 12'nci Yargı Paketi kapsamında değerlendirildiği, tebligatın beş gün içerisinde yapılmış sayılacağı yönünde düzenleme planlandığı ve 'Yargının Etkinliği Bürosu' ile 'Alo Adalet Hattı'nın entegre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü kamuoyuna açıklanmıştır."

CHP'li Tanrıkulu'nun Bakan Gürlek'e yönelttiği sorulur ise şöyle:

"Türkiye'de son beş yıl içerisinde konkordato talebinde bulunan şirket sayısı yıllara göre kaçtır? Son beş yıl içerisinde konkordato talebi kabul edilen şirket sayısı kaçtır? Konkordato sürecine giren şirketlerden kaçı faaliyetlerini sürdürebilmiş, kaçı iflas etmiştir? Konkordato sürecinin kötüye kullanıldığı yönündeki değerlendirmelerin dayanağı olan somut veriler nelerdir? Bakanlığınız tarafından konkordato sisteminin kötüye kullanıldığı tespit edilen şirket veya sektör sayısı kaçtır? Konkordato süreçlerinde bilirkişilerin hazırladığı raporlara ilişkin herhangi bir denetim veya inceleme mekanizması bulunmakta mıdır? Konkordato süreçlerinde görev alan bilirkişilerin seçim kriterleri nelerdir? Konkordato başvurularında bilirkişilerin hatalı, eksik veya yanıltıcı rapor hazırladığı gerekçesiyle haklarında işlem yapılan kişi sayısı kaçtır? Konkordato kararının yalnızca bir kez uygulanmasına yönelik düşünülen düzenlemenin hukuki ve ekonomik gerekçeleri nelerdir? Konkordato hakkının tek seferle sınırlandırılması halinde, ekonomik krizler veya olağanüstü koşullar nedeniyle yeniden mali darboğaza giren şirketler için alternatif bir hukuki mekanizma öngörülmekte midir? Konkordato süreçlerinin çalışanlar, alacaklılar ve küçük ölçekli tedarikçiler üzerindeki etkilerine ilişkin Bakanlığınız tarafından hazırlanmış herhangi bir etki analizi bulunmakta mıdır?"

12'NCİ YARGI PAKETİ TBMM'YE NE ZAMAN SUNULACAK?

Yargı Paketi kapsamında konkordato sistemine ilişkin hangi değişikliklerin yapılması planlanmaktadır? e-tebligat sisteminde tebligatın beş gün içerisinde yapılmış sayılmasına yönelik düzenlemenin gerekçesi nedir? Söz konusu düzenlemeyle birlikte vatandaşların, avukatların ve şirketlerin hak kaybı yaşamaması için hangi tedbirlerin alınması planlanmaktadır? 'Yargının Etkinliği Bürosu'nun görev ve yetkileri nelerdir? 'Alo Adalet Hattı'na son üç yıl içerisinde yapılan başvuru sayısı kaçtır? 'Alo Adalet Hattı'na yapılan başvuruların kaçında işlem yapılmış, kaçında sonuç alınmıştır? 'Yargının Etkinliği Bürosu' ile 'Alo Adalet Hattı'nın entegre edilmesine yönelik çalışmanın kapsamı nedir? Yargı Paketi hazırlık sürecinde baroların, hukuk örgütlerinin, akademisyenlerin ve muhalefet milletvekillerinin görüşleri alınmış mıdır? Yargı Paketi'nin TBMM'ye sunulmasının öngörüldüğü tarih nedir?"

Kaynak: ANKA

