Tanzanya'da Demiryolu Temeli Atıldı - Son Dakika
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Tanzanya'da Demiryolu Temeli Atıldı

21.07.2026 17:33
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Cumhurbaşkanı Hassan, Çinli ortakların inşa ettiği demiryolunun temelini attı.

KİGOMA, 21 Temmuz (Xinhua) -- Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan (sağdan beşinci), Tanzanya'nın Kigoma bölgesinde, Çinli ortak girişim tarafından inşa edilen ve Tabora'yı Kigoma'ya bağlayan Standart Hat Demiryolu'nun altıncı bölümünün temel atma törenine katıldı, 20 Temmuz 2026.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, pazartesi günkü törende, ülke halkına fayda sağlama amaçlı kalkınma çabalarına sundukları katkılardan dolayı Çinli işletmelere teşekkür etti.

Proje, Çin Demiryolu İnşaat Şirketi ve Çin İnşaat Mühendisliği İnşaat Şirketi ortak girişimi tarafından inşa ediliyor. (Fotoğraf: Emmanuel Herman/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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