İzmir'i karıştıran taraftar gruplarına darbe! 51 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'i karıştıran taraftar gruplarına darbe! 51 tutuklama

İzmir\'i karıştıran taraftar gruplarına darbe! 51 tutuklama
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İzmir'de Göztepe taraftar grupları 'Forza' ve 'Yalı' içindeki iki organize suç yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 25'i tutuklandı. Cezaevindeki 27 şüpheliden 26'sının da yeniden tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Soruşturma, Emircan Övüç'ün öldürülmesi ve 8 aylık süreçteki 8 şiddet eylemi üzerine yoğunlaştırıldı.

İzmir'de Göztepe taraftar grupları 'Forza' ve 'Yalı' içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen iki organize suç yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 25'i tutuklandı. Dosya kapsamında cezaevindeki 27 şüpheliden 26'sının da yeniden tutuklanması ile toplam tutuklu sayısı 51 oldu.

İzmir'i karıştıran taraftar gruplarına darbe! 51 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Göztepe taraftar grupları 'Forza' ve 'Yalı' içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması olduğu bilgisi sonrası çalışma başlatıldı. 19 Eylül 2025'te Emircan Övüç'ün ateşli silahla öldürülmesinin ardından derinleştirilen soruşturmada, iki grup arasında yaklaşık 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eylemi meydana geldiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 59 şüpheli belirlendi, bunlardan 27'sinin cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

İzmir'i karıştıran taraftar gruplarına darbe! 51 tutuklama

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda İzmir merkezli 4 ilde 21 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, firari 3 kişiye henüz bulunamadı. Adreslerde yapılan aramalarda; silah, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 29 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 25'i tutuklandı.

İzmir'i karıştıran taraftar gruplarına darbe! 51 tutuklama

YENİDEN MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR

Soruşturma kapsamında hakkında yeniden gözaltı kararı verilen ve halen cezaevindeki 27 şüpheli de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 26'sı yeniden tutuklandı. Böylelikle dosya kapsamında toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi.

İzmir'i karıştıran taraftar gruplarına darbe! 51 tutuklama
İzmir'i karıştıran taraftar gruplarına darbe! 51 tutuklama
İzmir'i karıştıran taraftar gruplarına darbe! 51 tutuklama
Emircan Övüç
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'i karıştıran taraftar gruplarına darbe! 51 tutuklama - Son Dakika

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