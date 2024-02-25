Tanzanya\'da trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti

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ARUSHA, 25 Şubat (Xinhua) -- Tanzanya'nın kuzeyindeki Arusha şehrinde dört aracın karıştığı bir trafik kazasında 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere en az 15 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de ağır yaralandı.

Arusha bölge komiseri Justine Masejo, kazanın Cumartesi günü yerel saatle 17.00'de Arusha'nın Ngaramtoni banliyösünde meydana geldiğini ve bir kamyonun muhtemelen fren arızası nedeniyle diğer üç araçla çarpıştığını belirtti.

Masejo, kazaya karışan araçlardan birinin Arusha'daki New Vision School'dan öğrenci ve öğretmenleri taşıdığını, diğerinin ise bir halk otobüsü olduğunu söyledi.

Komiser, yaralıların Arusha kentindeki Meru Dağı Sevk Hastanesi ve Selian Lutheran Hastanesi de dahil olmak üzere büyük hastanelere kaldırıldığını belirtti.