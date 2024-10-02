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Taraftardan Oğluna Bakasetas İsmi

Taraftardan Oğluna Bakasetas İsmi

Trabzonspor taraftarı Yakup Sağır, oğluna hayranı olduğu futbolcu Bakasetas'ın ismini verdi.

02.10.2024 12:47
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Trabzonspor taraftarı Yakup Sağır, 30 Eylül'de dünyaya gelen oğluna hayranı olduğu futbolcu Bakasetas'ın ismini verdi.

Giresun'un Espiye ilçesinin Ericek köyünde yaşayan Yakup ve Nebahat Sağır çiftinin ilk bebekleri, iki gün önce Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Trabzonspor'u çok seven ve takımın eski futbolcusu Anastasios Bakasetas'ın hayranı olan Sağır, futbolcunun adını çocuğuna vermek istedi. Eşinin de rızasını alan Sağır, oğlunun adını "Baran Azat Bakasetas" koydu.

Aile, solunum sıkıntısı nedeniyle hastanede kuvözde tutulan bebeği kucaklarına alacakları günü bekliyor.

Yakup Sağır, AA muhabirine, Trabzonspor'un kendisi için çok önemli olduğunu, neredeyse her şeyden önde geldiğini söyledi.

Trabzonspor'un karşılaşması başladığı anda her şeyi bir kenara bıraktığını aktaran 23 yaşındaki Sağır, maçları kaçırmadan takip ettiğini kaydetti.

Sağır, futbolcu Bakasetas'ın da hayranı olduğunu ifade ederek, "İsmini uzun süredir düşünüyordum, bu ismin yanına bir isim daha koyalım diye düşünürken eşim Baran Azat olsun dedi, onu da kırmadım. Bakasetas da en sevdiğim futbolcu." dedi.

Çocukluğundan beri Trabzonspor hayranı olduğunu vurgulayan Sağır, "Trabzonspor aşkı bende bambaşka. Küçüklüğümde zaten Vakfıkebir'de Kur'an kursuna gitmiştim, o şehirde bulunmak da benim Trabzonspor sevdamı perçinledi." diye konuştu.

Sağır, Bakasetas'ın unutamadığı golleri olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Onun Kayserispor'a attığı gol ve Başakşehir'e sırtı dönükken topa vurup da gol atması bunlar beni Bakasetas'a tam bağladı. Bakasetas olmadığı zaman maçları izleyesim gelmiyordu. Şu an Panathinaikos'ta oynuyor, orada bile halen kaç gol attı, sakat mı takip ediyorum."

Çevresinden bebeğin ismiyle ilgili sorular yöneltildiğini belirten Sağır, "Kimisi 'Niye böyle koydun?' dedi. Benim kendi bakış açım bu, bunu böyle koymak istedim, ailemden de tepki gösteren olmadı, ailem de biliyor Trabzonspor aşkımı, 10 kardeşiz, ailemde maçları tek takip eden ben varım." ifadelerini kullandı.

"Biz Bakasetas diye hitap edeceğiz"

Anne Nebahat Sağır da cinsiyetini öğrendikleri günden itibaren eşinin bebeğe Bakasetas ismini koymak istediğini söyledi.

Kendisinin de isim düşündüğünü dile getiren Sağır, "Baran Azat olmasını istedim. Eşimi kırmak istemedim, her zaman onun kararlarına karşı saygım var. Neyi uygun gördüyse evet dedim." diye konuştu.

Sağır, çocuğa Bakasetas diye hitap etmek için kendilerini alıştırdıklarını belirterek, "Yani etraftakilerin isim biraz zor olması dolayısıyla hitabında zorlanacakları için kısa isim de düşündük yanına. Biz, Bakasetas diye hitap edeceğiz, diğer insanların nasıl hitap edeceğini tam olarak bilemiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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