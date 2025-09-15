Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yol kenarına devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Taraklı- Göynük kara yolunda seyreden B.M. idaresindeki 54 ALS 629 plakalı minibüs, sanayi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık görevlilerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Taraklı'da Minibüs Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?