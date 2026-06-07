Taraklı\'da Tarım Makinesi Kazası: 1 Ölü

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde traktörü ile arkasına bağlı tarım makinesinin arasında sıkışan Mehmet Ali Çınar (58), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Taraklı ilçesi Duman Mahallesi'nde meydana geldi. Çalışmak için traktörüyle tarlaya giden 3 çocuk babası Mehmet Ali Çınar, traktörünün arkasındaki tamburu ayarlamak istedi. Bu sırada Çınar, traktör tarım makinesinin arasında sıkıştı.

Çınar'ın eve dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen oğlu, babasının bulunduğu tarlaya gitti. Oğlu, Mehmet Ali Çınar'ı traktör ile makine arasında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Mehmet Ali Çınar'ın cenazesi önce Taraklı Devlet Hastanesi morguna ardından otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlattı.