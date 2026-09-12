Tarık Akan vefatının 10. yılında Bakırköy'de etkinliklerle anılacak

Sanatçı Tarık Akan, vefatının 10. yılında ailesi, öğrencileri, öğretmenleri, sanatçı dostları ve Bakırköy halkının katılımıyla 16 Eylül'de düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulunun 1991'de kuruculuğunu üstlenen Akan için düzenlenecek anma programı, okulda başlayacak.

İBB Kültür ve Bakırköy Belediyesi işbirliğiyle Bakırköy Meydanı'nda devam edecek program, 19.00-21.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Filmleriyle anılacak

Anma programının sanat bölümünde Tarık Akan'ın rol aldığı filmler gösterilecek, bu yapımlarla özdeşleşen şarkılar seslendirilecek.

Çeşitli sanatçılar ve Taş Okul Korosunun sahne alacağı bölümde "Yalancı Yarim", "Ateş Böceği", "Mavi Boncuk", "Her Şey Seninle Güzel", "Deli Mavi" ve "Ayrılık" eserleri seslendirilecek. Akan'ın farklı dönemlerinden görüntülerin yer aldığı sinevizyon gösterimleri de müzik performanslarına eşlik edecek.

Programda, Tarık Akan'ın yaşamından ve sanat yolculuğundan fotoğrafların yer aldığı video gösterimi de yapılacak.