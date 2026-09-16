Tarık Akan vefatının 10. yılında okulu ve kabri başında anıldı - Son Dakika
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Tarık Akan vefatının 10. yılında okulu ve kabri başında anıldı

Tarık Akan vefatının 10. yılında okulu ve kabri başında anıldı
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan, vefatının 10. yılında ailesi, öğrencileri, öğretmenleri ve sevenlerinin katılımıyla Bakırköy'deki okulunda ve kabri başında anıldı. Akan için ayrıca Bakırköy Meydanı'nda özel bir anma programı düzenlenecek.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan, vefatının 10. yılında ailesi, öğrencileri, öğretmenleri, sanatçı dostları ve sevenlerinin katılımıyla anıldı.

Akan için ilk olarak, 1991 yılında kuruculuğunu üstlendiği Bakırköy'deki Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu'nda tören düzenlendi.

Programda konuşan Akan'ın kızı Özlem Üregül, babasına ithafen yazdığı mektubu okuyarak, "Taş ve sen, ikiniz de aynı felsefe, aynı güzel, aynı aydın insan topluluğu, aynı yarınların hayali ve sevgi... Birinde başlayan güç, diğerinde büyüdü. Senin ışığın çocukların geleceğini aydınlatıyor." ifadelerini kullandı.

Babasının sevdiği herkesin dostu, canı ve babası olduğunu belirten Üregül, babasının izlerinin halen bu okulda öğrencilerle yaşadığını söyledi.

"Bizi güldürdü, düşündürdü"

Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Burcu Aybat, Tarık Akan'ın Türkiye'nin ortak hafızasında pek çok yüzle yaşamaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kimi onu Damat Ferit kimi Nurettin kimi Seyit Ali olarak hatırlıyor. Hayatı boyunca çok farklı karakterlere hayat verdi. Bizi güldürdü, düşündürdü. Bazen de görmek istemediğimiz gerçeklerle yüzleştirdi. Ama bana kalırsa hayatındaki en önemli rollerden birini hiçbir filmde oynamadı. O rolün bir senaryosu yoktu. Kameraları, seti de yoktu. O çocuklara ve eğitime inanan bir insanın rolüydü ve o bir rolü oynamadı."

Sanatçının "Anne Kafamda Bit Var" oyununu tiyatroya uyarlayan dramaturg Gökhan Aktemur da Tarık Akan'ın hayatının, hayallerini gerçekleştirmek için hep mücadeleyle geçtiğini ve ilk mücadelesinin ilkokul döneminde konuşma zorluğunu yenmesi olduğunu anlattı.

"Babamın anısı filmlerinde ve okulunda yaşamaya devam ediyor"

Anma töreni, Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'nda Akan'ın kabri başında devam etti.

Burada konuşan sanatçının oğlu Yaşar Özgür Üregül, babasının vefatının ardından 10 yıl geçse de hissettikleri acının halen aynı olduğunu dile getirerek, "Babamın anısı filmlerinde ve okulunda yaşamaya devam ediyor. Bu ruhu yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz, bize düşen görev bu." dedi.

Akan'ın diğer oğlu Barış Zeki Üregül ise üzüntüsünü paylaşarak, "10 yıl olduğuna inanmak bana çok zor geliyor. Her gün aklımızda. Kalbimizde yaşamaya devam ediyor. Sevenleri hayatta olduktan sonra anısı yaşamaya devam edecek. Bence bir insanın hayatındaki en büyük başarı, arkasında bu kadar sevenini bırakması." ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca Bakırköy'deki Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri duygularını aktardı ve öğrenciler sanatçının mezarına karanfil bıraktı.

Tarık Akan'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Bakırköy Belediyesi işbirliğiyle Bakırköy Meydanı'nda özel bir anma programı gerçekleştirilecek. Saat 19.00-21.00'de düzenlenecek programda, Akan'ın hayatı, sanat kariyeri ve Bakırköy ile bağı, farklı gösteriler, sinevizyonlar ve müzik performanslarıyla anlatılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarık Akan vefatının 10. yılında okulu ve kabri başında anıldı - Son Dakika

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