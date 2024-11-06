Tarım Arazileri Yabancılara Kiralanmasın

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Haber: Mehmet Oflaz

(TBMM) - MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; "Stratejik bölgelerdeki tarım alanlarının yabancı şirketlere kiralanma şartı, yüzde 50'sinin Türk olması kaydıyla verildiğini biliyorum. Bu oranın tekrar gözden geçirilerek, özellikle stratejik bölgelerdeki tarım arazilerimizin yabancılara kiralanmaması konusunda bir desteğinize ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, küresel gerilimlerden, ekonomik dalgalanmalardan, döviz kurlarındaki oynaklıklardan en çok ve en hızlı etkilenen kesiminin çiftçiler olduğunu belirterek, hayvancılık ve ormancılıkla uğraşan vatandaşların korunmasının sadece bir ihtiyaç değil stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Osmanağaoğlu, Türkiye'nin içme suyu ve tarımsal sulama suyu açısından zengin bir ülke olmadığını kaydederek, "Buna rağmen çeşitli gerekçelerle birçok bölgede vahşi sulamanın devam ediyor olması, yeni stratejilerin ivedilikle uygulamaya geçirilmesini zaruri kılmaktadır. Çiftçilerimizin damla sulama sistemine geçişiyle ilgili teşviklerin artırılması, vatandaşlarımızın var olan teşviklerden faydalanabilmeleri için yönlendirilmesi önem arz etmektedir. Su kaynaklarının değerlendirilebilmesi ve tarımsal üretimin artırılması için gölet sayılarının çoğaltılması önemli görülmektedir" dedi.

Osmanağaoğlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Veteriner hekim potansiyelimiz yüksektir ancak maalesef, 14 bin veteriner hekimimiz KPSS'ye girmekte ama 400'ü atanabilmektedir. Bu sayının yükseltilmesi, hem hekimlerimiz hem de elimizdeki dinamiklerin etkin bir şekilde kullanılması açısından önemlidir diyorum.

Stratejik bölgelerdeki tarım alanlarının yabancı şirketlere kiralanma şartı, yüzde 50'sinin Türk olması kaydıyla verildiğini biliyorum. Bu oranın tekrar gözden geçirilerek, özellikle stratejik bölgelerdeki tarım arazilerimizin yabancılara kiralanmaması konusunda bir desteğinize ihtiyaç olduğunu düşünüyorum."