Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan denetimlerini sıklaştırdıklarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan ayı öncesi denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek, "Ramazan ayına özgü olarak 7 bin 500 arkadaşımızın sahaya tekrar çıktığını ifade etmek, Konya'dan bunu duyurmak istiyorum." dedi.
Yumaklı, AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Konya'nın hem bitkisel üretimde hem de hayvansal üretimde Türkiye'nin gıda ihtiyacını karşılayan en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.
Son 21 yılda Konya'ya tarım, orman ve su konularında 189 milyar lira yatırım yapıldığına dikkati çeken Yumaklı, Konya'nın potansiyelini harekete geçirmek için Konya Büyükşehir Belediyesi ile birçok çalışma yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini dile getirdi.
Yumaklı, son aylarda tarımda özellikle bazı konuları çözüme kavuşturmak ya da iyileştirmek adına devrim niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Örneğin işlenmeyen arazilerin üretime kazandırılmasıyla ilgili gerekli altyapı çalışması bitti ve bunun izleme dönemine geçtik. 2 yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin 2 yıl sonra mülkiyeti sahiplerinde kalmak üzere bakanlığımız tarafından kiraya verilerek, kira bedelinin mülkiyet sahiplerine ama bu arazinin tarıma, Türkiye ekonomisine kazandırılması işlemi olacak inşallah. Çiftçi kayıt sistemine kaydolamayan miras veya veraset konularıyla alakalı büyük bir kesim vardı. Bununla ilgili de düzenlemeleri yaptık. Şu ana kadar yaklaşık 4,6 milyon dekarlık ilave arazi için de çiftçi kayıt sistemine kaydolmak üzere başvuru geldi."
Sözleşmeli üretimin de yeni bir konu olmadığını ama uygulamada istedikleri rakamları bulamadıklarını vurgulayan Yumaklı, farklı sektörlere ait 7 tip sözleşme yaparak bakanlığın garantörlüğünü koyduklarını, tarımsal üretim planlamasını eylülde, hayvansal üretim planlamasını da 2024 başında devreye koymayı hedeflediklerini bildirdi.
"2023 yılında 1 milyon 300 bin gıda denetimi yapıldı"
Hayvancılık yol haritasını kısa süre önce açıkladıklarını hatırlatan Yumaklı, "Bu konuda sektörden gelen destek bizi ziyadesiyle memnun etti. Ben buradan üretim yapan, üretim için gayret sarf eden ve bizlerle omuz omuza veren bütün üreticilerimize tekraren teşekkür ediyorum. Üretim planlamasından hayvan hastalıklarıyla mücadeleye, ıslah planlarından gençlerin ve kadın girişimcilerin sektörde yer almasında, aile işletmelerinin desteklenmesine kadar bütün unsurları kapsayan bir yol haritası. Bunların alt başlıklarını önümüzdeki birkaç gün içerisinde arkadaşlarımız yayınlamaya başlayacak." ifadesini kullandı.
Yumaklı, AK Parti hükümetleri olarak kalıcı çözümler üretmeye odaklandıklarını vurguladı.
Bakanlık olarak sorumluluk alanlarından birinin vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak olduğuna değinen Yumaklı, şöyle konuştu:
"Bakanlık olarak 2023 yılında 1 milyon 300 bin gıda denetimi yapıldı. Bu denetimlerde 18 bin 948 işletmeye idari para cezası uygulandı. 2024'te de denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Ramazan ayının önemi ve farklı bir atmosferi olması sebebiyle bu denetimlerimizi daha da sıklaştıracağımızı ve ramazan ayına özgü olarak 7 bin 500 arkadaşımızın sahaya tekrar çıktığını ifade etmek, Konya'dan bunu duyurmak istiyorum. Başta ramazanda tüketimi çok fazla olan un ve unlu mamuller, pasta ve tatlılar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi hususlarda yoğun denetimlerimiz de başlamış durumda. İftar yapılan yerlerdeki, toplu tüketim yapılan alanlardaki denetimlerimizi de yoğunlaştıracağız. Burada hijyen koşulları, saklama koşulları, gıdaların son kullanım sürelerini aşıp aşmadıkları gibi içerik denetimleri, analiz denetimleri dahil olmak üzere yapılmış olacak. Ramazan kolileriyle alakalı denetimlerimiz de olacak. Burada etiket ve son tüketim tarihlerini incelemiş olacağız."
Bakan Yumaklı, en büyük gıda denetçisinin halkın kendisinin olduğunu her zaman vurguladıklarına işaret ederek, "Buradan da bir kez daha ifade edelim, vatandaşlarımızın karşılaştıkları herhangi bir problemi, her türlü iletişim vasıtasıyla bakanlığımıza iletmeleri halinde anında bunlarla ilgili gerekli aksiyon, gerekli tedbir alınacak." dedi.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın seçim çalışmalarına ilişkin bilgi verdiği toplantıda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur ibrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da konuşma yaptı.
Toplantıya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile bazı milletvekilleri ve teşkilat mensupları da katıldı.
Bakan Yumaklı, toplantının ardından beraberindekilerle Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan denetimlerini sıklaştırdıklarını açıkladı - Son Dakika
Lapseki'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen fidan budama kursu tamamlandı. 20 kursiyerin katıldığı kurs 48 saat sürdü. Kursta başarılı olanlara belgeleri düzenlenen törenle verildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, törende yaptığı konuşmada, Lapseki'nin verimli topraklara sahip olduğunu ve bu meyvelerin zamanında budanmasının önemli olduğunu belirtti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ise projenin amacının lezzetli ve kaliteli ürünlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise kadınların bu sektörde iş imkanı ve ekonomi gelir elde edeceğini söyledi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde zekat konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve bu bilincin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla 'Zekat Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda, zekat ibadetinin önemi vurgulanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin insanlara yardım eli uzattığı ve çeşitli iyilik çalışmaları yaptığı belirtildi. Ayrıca, zekatın mali bir ibadet olduğu ve halkın bu alandaki beklentilerinin karşılandığı ifade edildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan fanatik Galatasaraylı Serhan Karataş, antikacıdan satın aldığı Galatasaray'ın ilk logosunun olduğu zarf açacağını satışa çıkardı. Karataş, zarf açacağının nadide bir obje olduğunu düşünerek açık artırmayla satmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi ve koleksiyonerlerin bu objeye sahip çıkması bekleniyor.
İstanbul'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetimlerde 4 ton balığa el konuldu. Denetimler sonucunda 3 kişiye toplamda 78 bin 746 TL idari para cezası kesildi.
İstiklal İlkokulu, velilere aylık olarak yayımladığı bülten aracılığıyla öğrenci ve veli bütünlüğünü sağlamaya çalışıyor. Bültenlerde okulda işlenen konularla ilgili bilgi paylaşımı yapılırken, velilere çocuk gelişimi ve psikolojisi konusunda rehberlik ediliyor. Veliler ise bülteni düzenli takip ederek, idare ile ortak bir tutum içerisinde çalışmalar yapıyor.
Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na 50 ülkeden 420 sporcu katılacak. Şampiyona, Antalya EXPO 2016 alanında düzenlenecek ve Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, organizasyonun başarılı olmasını ve olimpiyata en az 6 yürüyüşçü atletle katılmayı hedeflediklerini belirtti.
Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi tutuklandı. Vali Ahmet Hamdi Usta, güvenlik güçlerinin 55 kilo toz esrar, 5 kilo skunk, 2 kilo esrar ve 5 gram metamfetamin ele geçirdiğini açıkladı.
Soğuk havaların etkisiyle Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan Kuman Göleti tamamen dondu. Yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede, 1680 rakımdaki göletin yüzeyi buzla kaplandı. Bölgede bir süre önce etkili olan kar yağışıyla birlikte, buz tutan gölet ve kar manzarası güzel bir görüntü oluşturdu.
Elazığ'da tütün mamülleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 61 bin 800 dolu ve 32 bin boş makaron ile 3 tütün doldurma makinesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni dönem için gelecek vizyonunu ve projelerini açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?