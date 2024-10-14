Tarımda Kuraklık ve Sorunlar Meclis'e Taşındı - Son Dakika
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Tarımda Kuraklık ve Sorunlar Meclis'e Taşındı

CHP’li Gürer, tarımsal kuraklık ve sorunlar için Tarım Bakanı'na soru önergesi verdi.

14.10.2024 11:21
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal kuraklığın izlenmesi ve Türkiye'deki tarımsal araştırma merkezlerinin sayısı hakkında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi. Gürer, "AKP iktidarları döneminde tarımın yapısal sorunları arttı. Tarım arazileri azalırken, çiftçi sayısı düştü. Düşük alım politikası ile çiftçinin ürün değer bulması sağlanmadı" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, küresel iklim değişikliğinin bu yıl üretimde etkilerinin görüldüğünü ve bazı bölgelerde bir aya yakın mevsim sapmalarının üretim ve satış üzerinde sorunlar yarattığını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gürer'in konuya ilişkin verdiği soru önergesini yanıtladı. Gürer, şunları kaydetti:

"Erkenci ürünlerin hasatı sürerken, kışlık ürünlerin yetişmesi dengeleri bozdu. İlaç mücadelesinden verim kaybına kadar olumsuzluklar yaşandı. Ürün pazarda varlığı artmadı, bu da fiyatların tarlada düşük kalmasına yol açtı. Akdeniz sineği, beyaz sinek, domates güvesi, süne, kahverengi kokarca gibi üretici başına bela olan zararlılar, bu yılda üretimin kalitesinde soruna yol açtı. Akdeniz sineği, Niğde'de dahi önemli ürün kayıplarına yol açtı. Tuzak tabir edilen mücadele yöntemi dışında etkili bir tarım ilacı olmaması, bu zararlının başta şeftali olmak üzere çok farklı ürünlerde dalda ürünü tüketmesine neden oluyor. Bu zararlılar, mevsim etkisi ile varlığı artarken, farklı biçimde dönüşüm gösteren zararlılarla tarım, bu bağlamda izlenmesi gereken boyutta sorunlar yaşıyor. Süreç, maliyetin yükselmesine de neden oluyor.

"Çiftçi refahı gözetilmedi"

AKP iktidarları döneminde tarımın yapısal sorunları arttı. Tarım arazileri azalırken, çiftçi sayısı düştü. Küresel iklim değişikliğine karşı çiftçi bilinçlenmesi sağlanmadığı gibi yeterli önlemler alınmadı. Düşük alım politikası ile çiftçinin ürün değer bulması sağlanmadı. Çiftçi refahı gözetilmedi. Mevsim değişikliği ile ortaya çıkan sorunlara duyarlı politikalar geliştirilmedi. Yapılan çalışmalar yetersiz kaldı. Suyun üretimde çok önemli bir yeri var. Su kaynakları tüketiliyor. Sularda kirlenmeler izlenmekle yetinildi. Yer altı suları çekiliyor. Modern sulama yöntemlerinin hızla artırılması da şart. Su seviyesi ve debiler, doğal koşullardaki olumsuzlukların etkisi altında. Kullanıma bağlı yanlış sulama yöntemleri de devam ediyor. Salma sulama bitirilmeli, modern yağmurlama ve damlama gibi daha az su kaybı, daha çok verime hızla geçiş sağlanmalıdır. Dış kaynaklara bağlı su kirlenmeleri önüne geçip, yağmur sularından daha çok fayda sağlayacak uygulamalar da geliştirilmelidir."

Gürer, tarımsal kuraklığın izlenmesi ve Türkiye'deki tarımsal araştırma merkezlerinin sayısı hakkında da soru önergesi verdi. Gürer, Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) kapsamında kaç tarımsal meteoroloji istasyonunun bulunduğunu ve son 8 yılda açılan araştırma merkezi sayısını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sordu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:

"Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) kapsamında yurt genelinde bulunan tarımsal fenolojik ve meteorolojik gözlem istasyonu sayısı 440'tır. TÜBİTAK-TÜSSİDE ile yapılmakta olan ortak çalışma ile yeni geliştirme ve bakım çalışmaları planlanacaktır."

Ömer Fethi Gürer, bakanlığın bu bağlamda çalışmaları artırarak sorunların ardından değil, önünden giden politikalar ve planlamalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

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