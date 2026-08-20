Tarımdan Enerjiye Gelişmeler

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Tarım ve Orman Bakanlığı tüketicinin korunması için 6 ayda 13,1 milyar lira harcadı

Bu kapsamda bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı için 7 milyar 440 milyon 45 bin lira, gıda güvenilirliği faaliyetleri için de 5 milyar 644 milyon 262 bin lira harcama gerçekleştirildi

Bakanlığın kırsal kalkınma için bu dönemde yaptığı harcama da 12 milyar 854 milyon 952 bin lira oldu

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

2- FAO, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele deneyimini "kardeş ülkelere" aktarıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık:

"Güney-Güney işbirliği çerçevesinde Türkiye'nin köklü ormancılık ve yangınla mücadele deneyimini Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi dost ülkelere aktarmak üzere ortak eğitim programları düzenliyoruz"

"Birleşmiş Milletler Çevre Programı ortaklığındaki Küresel Yangın Yönetim Merkezi üzerinden uydu bazlı erken uyarı sistemlerini ve yangın davranış analizlerini sahadaki karar vericilerin kullanımına sunuyoruz"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- Balıkçılar yeni av sezonu öncesi hazırlıklarını tamamladı

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya:

"Bu sene palamut bol, bütün işaretler bunu gösteriyor. Son yılların palamudu en bol sezonunu geçireceğiz"

"Umudumuz bu sene herkesin balık yemesi, mümkünse ucuz yemesi. Bereket çoğaldıkça arz-talep dengesiyle balık fiyatının düşmesini bekliyoruz"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- Türkiye'nin bölgesel enerji rolü Irak hattında petrol akışını artırma hedefiyle güçlenecek

Yeni anlaşmayla Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden Ceyhan'a günlük en az 750 bin varil ham petrol taşınması ve yüklenmesi öngörülüyor

(Duygu Alhan/Ankara)

5- Bağışlanan gelinlikler Esenyurtlu çiftlerin yüzünü güldürüyor

Esenyurt Belediyesinin başlattığı proje kapsamında hayırseverlerin bağışladığı temiz ve kullanılabilir durumdaki gelinlikler ile bindallılar, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sunuluyor

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy:

"Atölyemizde yüzlerce farklı çeşitte, renkte düğün ve nişan kıyafetleri bulunuyor. Bunları çiftlerle buluştururken büyük bir emek var. Arkadaşlarımız bunların hepsini tek tek, adeta satış reyonu gibi düzenledi"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- YKS yerleştirmelerinde yaklaşık 50 bin kişi tekrar üniversiteli oldu

Yerleştirmeye başvuran adayların 90 bin 449'unu, bir üniversiteye yerleşen adayların ise 48 bin 895'ini daha önce bir yükseköğretim programından mezun kişiler oluşturdu

(Şeyma Güven/Ankara)

7- Kornea nakli sonrası görme sorunu ortadan kalktı

Ankara'da yaşayan 52 yaşındaki Uğur İlter, görme kaybının korneadan kaynaklandığının belirlenmesi üzerine iki gözünden kornea nakli oldu

Nakil sonrası görme yetisini yeniden kazanan İlter:

"Ameliyatın ardından gözüm açıldıktan sonra dedim ki 'Ben görmüyormuşum.' O derecede farkı anladım"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı)

8- Milli voleybolcu Hande Baladın, Avrupa Şampiyonası'nda taraftar desteğine güveniyor

A Milli Voleybol Takımı oyuncusu Hande Baladın:

"Son şampiyon olarak bu turnuvaya katılacağız, kendi evimizde oynayacağız. Herkesin beklentisi çok yukarılarda"

"Biz her çıktığımız turnuvada madalya için, şampiyonluk için oynayacağız"

"Sosyal medya bana gerçek gibi hissettiren bir hayat değil. Gerçek hayat burada, bunu yaşayan benim"

(Metin Arslancan/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

9- Türk hentbolu yeni sezona "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ile başlayacak

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi:

"Cumhurbaşkanlığı Kupası ile hentbolseverlere, sporseverlere güzel bir atmosfer yaşatmak istiyoruz"

"Amacımız hentbolun yeni Muhammed Salah'larını yetiştirmek. İnşallah Türk hentbolunda yeni Grand Slam'ler kazanacak sporcular yetiştirmek bizlere nasip olur"

"Aralık ayında kadınlarda Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız, ocak ayında ise erkeklerde tarihimizde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

10- Türkiye, Akdeniz Oyunları tarihinde 967 madalya kazandı

Önceki 19 organizasyona da katılan milli sporcular, 384 altın, 269 gümüş ve 314 bronz madalya elde etti

Türkiye, 384 altın madalyayla İtalya (924) ve Fransa'nın (652) arkasında Akdeniz Oyunları tarihinin 3'üncü en başarılı ülkesi oldu

Oyunlardaki en büyük başarıyı 2013'te Mersin'de yakalayan milli sporcular, 47'si altın, 125 madalya kazandı

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara)

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