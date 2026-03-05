Tarsus Belediyesi'nden Rekor Promosyon... Çalışanlara 91 Bin TL Ödeme Yapılacak

(MERSİN) – Tarsus Belediyesi'nde çalışan memur ve kadrolu işçilerin banka promosyonu süreci tamamlandı. İhale sürecinin ardından netleşen anlaşmaya göre, belediye çalışanlarına, kişi başı 91 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

Gerçekleştirilen ihale sonucunda İş Bankası ile varılan mutabakat, düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazandı. Üç yılı kapsayan sözleşme doğrultusunda personele tek seferde 91 bin Türk lirası ödeme yapılması kararlaştırıldı.

"Personelimizin bütçesine katkı sağlayacak"

İmza töreninde konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, sözleşmenin tüm çalışanlar için hayırlı olmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Üç yıllık promosyon sözleşmemizi İş Bankası ile imzalıyoruz. Bu yıl yaptığımız anlaşma kapsamında promosyon tutarı üç yıllık süre için 91 bin Türk lirası oldu. Tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah bu süreç onların bütçesine de katkı sağlayacaktır."