Tarsus Belediyesi Kadınlara Doğa İçinde Spor Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi Kadınlara Doğa İçinde Spor Eğitimi Verdi

Tarsus Belediyesi Kadınlara Doğa İçinde Spor Eğitimi Verdi

Tarsus Belediyesi'nin "Doğada Sağlık Var" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadınlar Karageçit'te hem spor yaptı hem de uzmanlardan eğitimler aldı.

08.08.2024 16:46  Güncelleme: 18:26
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(MERSİN)- Tarsus Belediyesi'nin "Doğada Sağlık Var" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadınlar Karageçit'te hem spor yaptı hem de uzmanlardan eğitimler aldı.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü iş birliği koordinesinde kadınlara doğa ile iç içe bir etkinlik deneyimi sunuldu. Katılımcılar, doğanın huzur verici atmosferinde bedensel aktivite yaparak enerjilerini tazeledi ve dinlenme fırsatı buldu. Etkinliğe ilçenin farklı mahallelerinden katılan kadınlar, uzman doktor ve spor eğitmenlerinin rehberliğinde sağlık ve spor konularında bilinçlendirildi. Spor aktivitelerinin önemine dikkat çekilen etkinlikte, kadın hastalıkları hakkında erken teşhisin önemi vurgulandı. Kadınlar, doktorlara birebir sorunlarını ileterek, merak ettikleri konularda bilgi aldı.

"Doğada hem sosyalleştiriyoruz hem de eğitimler veriyoruz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Derya Akşanlı, "Belediye Başkanımız Ali Boltaç, kadınların her zaman bir adım önde olmasını ve bu yönde atımlar atmamızı istiyor. Bugün kadınları doğada hem sosyalleştiriyoruz hem de eğitimler veriyoruz. Spor aktivitelerinin ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz" dedi.

Etkinlikten keyif aldığını kaydeden bir katılımcı, "Ortam çok güzel, ben ev hanımıyım. Başkan'ımız sayesinde ilk defa böyle etkinliklere katılıyorum. İnşallah daha güzel etkinlikler göreceğiz" diye konuştu.

Bir diğer katılımcı ise "Bu etkinlikten dolayı Başkan'ımıza çok teşekkür ederiz. Onun sayesinde çok güzel vakit geçirdik. Böyle etkinliklere katılmayı seviyoruz. Bu yüzden etkinliklerin devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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