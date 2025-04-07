Tarsus Belediyesi'nden Çocuklara Karagöz Gölge Oyunu

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi, çocuklara yönelik Karagöz - Bitirim Bebe adlı gölge oyununu sahneledi. Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus Belediyesi olarak çocuklarımızın hem öğrenip hem de keyifli vakit geçirebileceği etkinliklere devam edeceğiz" dedi.

Tarsus Belediyesi, kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda sahnelenen Karagöz - Bitirim Bebe adlı gölge oyunu, minik izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Dr. Turgut Erkutlu Bilim, Eğitim, Sanat ve Kültür Akademisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar Karagöz ve Hacivat'ın eğlenceli diyaloglarıyla hem güldü hem de öğrendi. Renkli ve neşeli anların yaşandığı gösteri sırasında, çocukların meraklı bakışları ve kahkahaları etkinliğe ayrı bir canlılık kattı.

Belediye Başkanı Ali Boltaç, çocuklara yönelik sanatsal ve kültürel etkinlikleri artıracaklarını vurgulayarak, "Çocuklarımızın geleneksel sanatlarımızla tanışmasını çok önemsiyoruz. Karagöz ve Hacivat, sadece bir eğlence değil, aynı zamanda kültürel hafızamızın bir parçası. Onları yeni nesillerle buluşturmak bizler için büyük bir mutluluk. Tarsus Belediyesi olarak çocuklarımızın hem öğrenip hem de keyifli vakit geçirebileceği etkinliklere devam edeceğiz" diye konuştu.