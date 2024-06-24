Tarsus Doğa Parkı'nda Yeni Üyeler Görücüye Çıktı

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Tarsus Doğa Parkı'nın yeni üyeleri görücüye çıktı

Yavru lemurlara Deniz ve Yıldız, benekli sırtlan yavrusuna ise Toprak ismi verildi

MERSİN - Doğal yaşam ortamı ile birbirinden farklı türlere ev sahipliği yapan Tarsus Doğa Parkı'nda, 2 yavru lemur ve bir sırtlan yavrusu görücüye çıktı. Bir aylık yavru lemurlara 'Deniz' ve 'Yıldız', 3 aylık benekli sırtlan yavrusuna ise koyu renginden dolayı 'Toprak' ismi verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı, yeni üyeleriyle her geçen gün renkleniyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan parkın görücüye çıkan 3 yeni üyesi Deniz, Yıldız ve Toprak oldu. Ekiplerinin üzerine titrediği yavrulardan Deniz ve Yıldız bir ay önce, koyu renginden adını alan benekli sırtlan yavrusu Toprak ise 3 ay önce dünyaya geldi. Bütün gün anne sırtında zaman geçiren Deniz ve Yıldız ürkek tavırları ve sevimlilikleri ile parkın ilgi odağı olurken, Toprak ise sempatik ve yaramaz halleri ile ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Güneşin tadını doyasıya çıkaran yavruların sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir hastalık riski taşımadığı belirtildi. Son yıllarda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan lemurların çoğalması parkta büyük mutluluk yaşattı. Ekiplerin 24 saat gözetim altında tuttuğu ve sık sık kontrollerinin yapıldığı yavrular, doğal ortamlarına uyum sağladı.

"Yavruların beslenme, temizlik ve sağlık kontrollerini düzenli olarak yapılıyor"

Tarsus Doğa Parkı'nda görev yapan Biyolog Yılmaz Ölmez, parkta dünyaya gelen lemur yavrularının bir aylık olduğunu belirterek, "Yavrulara anneleri bakıyor. Herhangi bir sağlık problemleri bulunmuyor. Biz de herhangi bir sağlık problemi yaşamamaları adına annelerini sebze, meyve, kuruyemiş, kuru incir gibi gıdalarla besliyoruz. Bakıcı arkadaşlarımız yavruların beslenme, temizlik ve sağlık kontrollerini düzenli olarak yapıyorlar" dedi. Parkta gece de personel kaldığını ve beslemeyle ilgili kontrollerin gece de aktif bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Ölmez, "Lemurlar, 30 kişilik gruplar halinde yaşayabilen çok sosyal hayvanlardır ve primat türüdür. Burada sürünün sayısı 30 olana kadar bakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Madagaskar Adası'na özgü bir tür olan lemurların neslinin tükenme tehlikesi altında olduğuna işaret eden Ölmez, "Lemurlar, buraya uyum sağladılar. Hatta şu anda 2 sürümüz var. Doğada 19-20 yıl yaşayabiliyorlar ve ağırlıkları 2-3 kilo arasında olabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak onlara sunduğumuz bu imkanlarla, buraya çok daha kolay adapte olup sayılarını artırıyorlar. Bu sayede nesli tükenmekte olan bir hayvanı hem korumuş oluyoruz, hem de sürünün sayısını artırarak doğaya katkı sunuyoruz" dedi.

"Yavruyu şu an sürüden ayrı tutuyoruz"

Ölmez, 3 aylık olan benekli sırtlan yavrusunun da sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü dile getirerek, "Sırtlanlar anaerkil bir topluluk olduğu için, dişiler arasında rekabet yaşanmaması adına yavruyu şu an sürüden ayrı tutuyoruz. Yavru belirli bir yetkinliğe ulaşınca, sürü ile tekrar birleştireceğiz. Annesinin de beslenmesi, temizliği ve gözlemleri düzenli bir şekilde yapılıyor" diye konuştu.