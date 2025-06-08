Tarsus'un Hacıbozan Mahallesi'nde tarlasına giden kişi, sulama kanalında ceset görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekiplerin sudan çıkarttığı cesedin ailesinin 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Suriyeli Abdulkadir Çilli'ye ait olduğu belirlendi. Çilli'nin cesedi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus’ta Kayıp Suriyeli'nin Cesedi Bulundu - Son Dakika
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