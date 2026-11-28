Kahramanmaraş'ta bir kişi, trafikte tartıştığı zihinsel engelli kişiyi darbetti.

Alınan bilgiye göre, 26 Kasım'da A.A. seyir halindeyken aracının önünden çekilmediğini ve kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü zihinsel engelli M.G.'yi darbetti.

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli soruşturma başlatıldı.

A.A.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan ve saldırı amacıyla araçtan inmekten toplam 260 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.