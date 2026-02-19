Taşköprü'de İftar Sofrası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taşköprü'de İftar Sofrası

Taşköprü\'de İftar Sofrası
19.02.2026 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye Başkanı Arslan, iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek ramazanın önemini vurguladı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçede kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

Taşköprü Belediyesi öncülüğünde, hayırsever vatandaşların destekleriyle hazırlanan iftar programında, ramazanın manevi atmosferinde aynı sofrada buluşan ilçe sakinleri, ezanın okunmasıyla dualar eşliğinde iftar yaptı.

Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AA muhabirine, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yaparak, sofraların bereketinin birlik ve beraberlikten geldiğini ifade etti.

Arslan, katkı sunan hayırseverlere teşekkür ederek, tutulan oruçların kabul olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşköprü'de İftar Sofrası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
21:43
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 22:45:55. #7.11#
SON DAKİKA: Taşköprü'de İftar Sofrası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.