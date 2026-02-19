Taşköprü\'de İftar Sofrası

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçede kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

Taşköprü Belediyesi öncülüğünde, hayırsever vatandaşların destekleriyle hazırlanan iftar programında, ramazanın manevi atmosferinde aynı sofrada buluşan ilçe sakinleri, ezanın okunmasıyla dualar eşliğinde iftar yaptı.

Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AA muhabirine, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yaparak, sofraların bereketinin birlik ve beraberlikten geldiğini ifade etti.

Arslan, katkı sunan hayırseverlere teşekkür ederek, tutulan oruçların kabul olmasını temenni etti.