Taşköprü\'de İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi

Taşköprü'de İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk İlkokulu tarafından Taşköprü Kültür Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi. Programa Kaymakam Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile öğrenci ve öğretmenler katıldı; 4. sınıf öğrencileri 1. sınıfa yeni başlayan öğrencilere 'hoş geldin' çiçeği verdi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk İlkokulu tarafından kutlama programı düzenlendi.
Taşköprü Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kaymakam Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.
Öğrencilerin seslendirdiği şiirler ve hazırladığı gösterilerin beğeni topladığı programda, 4. sınıf öğrencileri tarafından 1. sınıfa yeni başlayan öğrencilere "hoş geldin" çiçeği verildi.
Kaynak: AA
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