Taşova'da Basınçlı Sulama Sistemi Açıldı - Son Dakika
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Taşova'da Basınçlı Sulama Sistemi Açıldı

Taşova\'da Basınçlı Sulama Sistemi Açıldı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde, 3 bin dönüm tarım arazisini sulayacak basınçlı sulama sistemi açıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan basınçlı sulama sisteminin açılışı yapıldı.

Esençay köyünde yaklaşık 3 bin dönüm tarım arazisinin sulanmasına imkan sağlayacak sistemin açılış töreninde konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, yatırımla birlikte bölgedeki tarım arazilerinin daha verimli hale geleceğini söyledi.

Basınçlı sulama sistemiyle ürün veriminin önemli ölçüde artacağını belirten Bakan, şunları kaydetti:

"Burada normalde dönüm başına 180 ile 200 kilo alınan ayçiçeği, sulamayla birlikte 400 ile 500 kiloya çıkıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Daha fazla verim için tarıma ve üretime yatırım yapmaya devam edeceğiz. Hem İl Özel İdaresi hem de Devlet Su İşleri olarak hükümetimizden her türlü desteği alıyoruz. İl Özel İdaresi olarak da bu yatırımları ve katkıları yapmaya devam ediyoruz."

Bakan, Amasya'da kapalı devre sulama sistemlerinin tarım alanlarının yaklaşık yüzde 47-48'lik bölümüne ulaştığını ifade ederek, kentin neredeyse yarısının sulanabilir hale geldiğini aktardı.

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek de kentte uzun yıllardır kuru tarım yapılan alanların bulunduğunu, sulu tarım alanlarının genişletilmesine büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Sulu tarıma geçiş konusunda önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini ifade eden İpek, "Özellikle AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanımız sulu tarıma çok önem veriyor. Sulu tarım alanlarını çok fazla genişletiyoruz. Bunun önemli bir kısmını DSİ yapıyor. Özel İdare de DSİ'nin hizmet alanı dışında kalan bölgelerde bu tür yatırımları gerçekleştiriyor." dedi.

Taşova, Suluova ve Göynücek başta olmak üzere Amasya'nın birçok ilçesinde sulu tarıma yönelik yatırımlar yapıldığını aktaran İpek, Amasya'nın kapalı sistem sulama ve sulu tarıma geçiş konusunda diğer illere göre öncü çalışmalar yürüttüğünü, yatırımların süreceğini sözlerine ekledi.

Törene Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Taşova, Amasya, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşova'da Basınçlı Sulama Sistemi Açıldı - Son Dakika

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