TAV Technologies, Latin Amerika'nın Havalimanı Yöneticilerini Ağırladı - Son Dakika
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TAV Technologies, Latin Amerika'nın Havalimanı Yöneticilerini Ağırladı

TAV Technologies, Latin Amerika\'nın Havalimanı Yöneticilerini Ağırladı

TAV Technologies, havacılık sektöründeki yenilikleri tanıtmak üzere Latin Amerika'nın yöneticilerini topladı.

02.10.2024 13:39
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TAV Technologies, İstanbul'daki genel merkezinde Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin önde gelen havalimanlarının üst düzey yöneticilerini ağırladı. Airports Council International (Uluslararası Havalimanı Konseyi) - Latin America and the Caribbean (ACI LAC) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, havacılık sektörü liderlerini bir araya getirerek havacılık teknolojisindeki en son gelişmeleri keşfetme ve sektörün önemli oyuncuları arasında iş birliğini güçlendirme fırsatı sundu. Etkinlikte TAV Technologies, dünya genelinde 50'den fazla havalimanında operasyonel mükemmeliyete ve yolcu memnuniyetine katkıda bulunan yenilikçi çözümlerini tanıttı.

TAV Havalimanları İnovasyon Merkezi'nde gerçekleşen toplantı, TAV Technologies CEO'su M. Kerem Öztürk'ün açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, şirketin Latin Amerika bölgesine katkıları ve kapsamlı havalimanı teknoloji çözümleri hakkında TAV Technologies liderleri tarafından oturumlar düzenlendi. Programda ayrıca, TAV Havalimanları ve TAV İşletme Hizmetleri'nin sürdürülebilirlik, terminal operasyonları ve yolcu hizmetleri iş modelleri üzerine sunumlar yapıldı. Oturumlar entegre ve sürdürülebilir havalimanı çözümleri yaratmaya yönelik kapsamlı yaklaşımları vurguladı.

'ÜYE HAVALİMANLARIYLA OLAN İŞ BİRLİĞİMİZ, TEKNOLOJİK YENİLİKLERİMİZİN KÜRESEL ETKİSİNİ ORTAYA KOYUYOR'

TAV Technologies CEO'su M. Kerem Öztürk, "ACI LAC ve üye havalimanlarıyla olan iş birliğimiz, teknolojik yeniliklerimizin küresel etkisini ortaya koyuyor. Bu etkinlik, Latin Amerika'daki ortaklarımızla kurduğumuz köprüleri daha da güçlendirdi. Görüşmeler, dijital dönüşümün ve inovasyonun küresel havalimanı operasyonlarını geliştirmedeki önemini vurguladı. Havacılık sektörünün geleceğini birlikte inşa etmeye devam etmek için heyecanlıyız" dedi.

Heyet, TAV Technologies'in Ground Handling Suite yazılımının operasyonlara sorunsuz entegrasyonunu yerinde incelemek için TGS Yer Hizmetleri İstanbul istasyonunu ziyaret etti. Program kapsamında, Antalya Havalimanı'na da ziyaret gerçekleştirilecek. ACI Latin Amerika ve Karayipler heyetinde Meksika, Peru, Bahamalar, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Guyana, Panama, Ekvador ve Venezuela'dan havalimanı üst düzey yöneticileri yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TAV Technologies, Latin Amerika'nın Havalimanı Yöneticilerini Ağırladı - Son Dakika

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