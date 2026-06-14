Tavuk Eti Sektörüne Operasyon: 29 Şüpheli Serbest - Son Dakika
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Tavuk Eti Sektörüne Operasyon: 29 Şüpheli Serbest

14.06.2026 18:32
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İstanbul merkezli operasyonda tavuk eti sektöründe rekabeti engelleyen 29 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İSTANBUL merkezli 12 ilde tavuk eti sektöründe rekabeti engelledikleri tespit edilen firmalara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tavuk eti sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında inceleme başlatıldı. Rekabet Kurulu kararları ile Ticaret Bakanlığı'ndan temin edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin piyasadaki rekabeti doğrudan veya dolaylı olarak engelledikleri değerlendirildi. Bunun üzerine ekipler, 12 Haziran günü İstanbul, merkez olmak üzere Balıkesir, Bolu, Ankara, Uşak, Bursa, İzmir, Samsun, Kocaeli, Manisa, Gaziantep, Sakarya ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavuk Eti Sektörüne Operasyon: 29 Şüpheli Serbest - Son Dakika

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