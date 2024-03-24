Tayland'ın Pattaya kentinde Holi Festivali kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tayland'ın Pattaya kentinde Holi Festivali kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen Holi Festivali kutlamalarına katılan insanlar, renkli görüntüler oluşturdu. 23 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar renkli tozlarla birbirlerini boyadı ve dans etti.

24.03.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PATTAYA, 24 Mart (Xinhua) -- Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen Holi Festivali kutlamalarına katılan insanlar, 23 Mart 2024. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Pattaya, Tayland, 23 Mart, Festival, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'ın Pattaya kentinde Holi Festivali kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Maskeli şahıslar park halindeki motosikleti çaldı
    13:30 Maskeli şahıslar park halindeki motosikleti çaldı

    Eskişehir'de yüzlerini maskeyle gizleyen 3 şüpheli, Şirintepe Mahallesi'nde park halinde bulunan bir motosikleti çaldı. Şüpheliler, motosikletin kilidini kırarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yakalanan şahıslar hakkında polis ekipleri çalışma başlattı.

  • Gebze Millet Bahçesi'nde Engelsiz Yaşam Merkezi Açılışa Hazırlanıyor
    13:29 Gebze Millet Bahçesi'nde Engelsiz Yaşam Merkezi Açılışa Hazırlanıyor

    Gebze Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli vatandaşların ve ailelerinin kolay ulaşabileceği bir merkez olacak. Proje, özel bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış alanlar, atölye çalışmaları ve spor etkinlikleri gibi hizmetler sunacak.

  • Eskişehir'de Trafik Uygulamasında 33 Sürücüye Ters Yönde Araç Kullanmaktan ve 1 Sürücüye Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ödememekten Cezai İşlem Uygulandı
    13:28 Eskişehir'de Trafik Uygulamasında 33 Sürücüye Ters Yönde Araç Kullanmaktan ve 1 Sürücüye Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ödememekten Cezai İşlem Uygulandı

    Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, ters yönde araç kullanan 33 sürücüye ve zorunlu mali sorumluluk sigortasını ödemeyen 1 sürücüye toplamda 213 bin 177 TL cezai işlem uygulandı. Uygulama sonucunda 33 araca ters yönde araç kullanmaktan 212 bin 487 TL, 1 araca ise zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamaktan 690 TL para cezası kesildi.

  • Balıkesir Gönen'de Motosikletli Şahıs İşletmenin Saksılarını Çaldı
    13:28 Balıkesir Gönen'de Motosikletli Şahıs İşletmenin Saksılarını Çaldı

    Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir işletmenin önünde bulunan çiçek saksıları, gece saatlerinde motosikletli bir şahıs tarafından çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, soğuk kanlı bir şekilde saksıları motosikletine koyan hırsızın görüntüleri yer aldı. Ertesi gece ise aynı şahıs marul ekili saksıları da çaldı. İş yeri sahibinin şikayetçi olup olmadığı bilinmiyor.

  • Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü, Final Four'da finale yükseldi
    13:28 Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü, Final Four'da finale yükseldi

    Ankara'da düzenlenen Türkiye Kadınlar Hentbol 2. Ligi Final Four'da ilk maçında On Otomasyon Defne'yi 28-25 yenerek finale çıkan Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü, Kepez SK ile finalde karşılaşacak.

  • Barış Pınarı Harekatı ile arındırılan Telabyad'ta iftar
    13:26 Barış Pınarı Harekatı ile arındırılan Telabyad'ta iftar

    Barış Pınarı Harekatı ile PKK-YPG terör örgütünden arındırılarak huzura kavuşturulan Suriye'nin Telabyad kentinde görev yapan Türk güvenlik güçleri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı bir iftar yemeğinde bir araya geldi. Vali Şıldak, güvenlik güçleriyle birlikte iftar yapmanın gururunu yaşadığını belirterek, Telabyad'daki huzurun devletin gücünün ve adil yönetim anlayışının en güzel örneği olduğunu vurguladı.

  • Kurtuluş Savaşı'nda Rahime Kaptan'ın Anma Programı
    13:25 Kurtuluş Savaşı'nda Rahime Kaptan'ın Anma Programı

    Kurtuluş Savaşı döneminde erzak taşıyan Rahime Kaptan, ölümünün 60. yıldönümünde Kastamonu'nun Cide ilçesinde dualarla anıldı. Anma programında Rahime Kaptan'ın hayatı anlatıldı ve dualar edildi.

  • HAK-İŞ Genel Başkanı: Yardımlarımız Gazze'ye ulaştı
    13:24 HAK-İŞ Genel Başkanı: Yardımlarımız Gazze'ye ulaştı

    HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonlarının yardımlarının İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye ulaştığını belirterek, yardımların doğrudan ulaştırılmasının ve bu alanda ilk sivil toplum örgütü olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Arslan, yardım kampanyası kapsamında Türk Kızılayı aracılığıyla 5 milyon lira tutarında yardımı Gazze'ye ulaştırdıklarını ve ikinci etap yardım paketlerini hazırladıklarını açıkladı.

  • Antalya'da Ev Yangınında Ev Kullanılamaz Hale Geldi, 2 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
    13:24 Antalya'da Ev Yangınında Ev Kullanılamaz Hale Geldi, 2 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

    Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen ev yangınında ev kullanılamaz hale gelirken, ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak telef oldu.

  • Eskişehir'de 20 bin TL değerindeki hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
    13:23 Eskişehir'de 20 bin TL değerindeki hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

    Eskişehir'de polis ekipleri, Tepebaşı ilçesinde gerçekleşen 20 bin TL değerindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda N.G. ve S.C. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'a şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
    13:23 Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'a şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'a şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, Zan'ın tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlattı. Kimliği belirlenen şüpheliler Turgay K. ve kuzeni Mihal K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zanlılardan Turgay K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan Mihal K. ise aranıyor. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Turgay K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'şantaj' suçlamasıyla tutuklandı. Zan, adaylıktan çekilmesi için tehdit edildiği ve 'sahte ses kayıtları' ile şantaja maruz kaldığı iddiasıyla 17 Mart'ta İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Türkiye İşçi Partisi, aynı gün yaptığı yazılı açıklamada, Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından geri çektiğini duyurmuştu.


13:02 Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek AK Partili Kabaktepe yanıtladı Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı
12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek Ukrayna iki Rus gemisini vurdu Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
12:09 Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak
11:18 Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER’e yazdılar Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER'e yazdılar
11:09 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
12:08 İşte AK Parti’nin ’’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’’ için kapatılan yollar İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar
11:44 Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’a mı götürüldü Avukatından iddiaya yalanlama geldi Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'a mı götürüldü? Avukatından iddiaya yalanlama geldi
10:35 Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu
10:32 Halı silkelerken balkondan düşerek hayatını kaybetti Halı silkelerken balkondan düşerek hayatını kaybetti
10:28 Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
09:51 Rusya’daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş
09:47 Paylaşımları ortaya çıkan sahte avukat tutuklandı Paylaşımları ortaya çıkan sahte avukat tutuklandı
09:04 Fatma Şahin’den Gaziantep’e yeni proje Barcelona ve Tokyo’ya gidenler gelecek Fatma Şahin'den Gaziantep'e yeni proje! Barcelona ve Tokyo'ya gidenler gelecek
08:38 Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna’yı savaş uçaklarıyla vurdu Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu
07:58 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 13:31:37. #1.12#
SON DAKİKA: Tayland'ın Pattaya kentinde Holi Festivali kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement