PATTAYA, 24 Mart (Xinhua) -- Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen Holi Festivali kutlamalarına katılan insanlar, 23 Mart 2024. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Tayland'ın Pattaya kentinde Holi Festivali kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
Eskişehir'de yüzlerini maskeyle gizleyen 3 şüpheli, Şirintepe Mahallesi'nde park halinde bulunan bir motosikleti çaldı. Şüpheliler, motosikletin kilidini kırarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yakalanan şahıslar hakkında polis ekipleri çalışma başlattı.
Gebze Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli vatandaşların ve ailelerinin kolay ulaşabileceği bir merkez olacak. Proje, özel bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış alanlar, atölye çalışmaları ve spor etkinlikleri gibi hizmetler sunacak.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, ters yönde araç kullanan 33 sürücüye ve zorunlu mali sorumluluk sigortasını ödemeyen 1 sürücüye toplamda 213 bin 177 TL cezai işlem uygulandı. Uygulama sonucunda 33 araca ters yönde araç kullanmaktan 212 bin 487 TL, 1 araca ise zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamaktan 690 TL para cezası kesildi.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir işletmenin önünde bulunan çiçek saksıları, gece saatlerinde motosikletli bir şahıs tarafından çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, soğuk kanlı bir şekilde saksıları motosikletine koyan hırsızın görüntüleri yer aldı. Ertesi gece ise aynı şahıs marul ekili saksıları da çaldı. İş yeri sahibinin şikayetçi olup olmadığı bilinmiyor.
Ankara'da düzenlenen Türkiye Kadınlar Hentbol 2. Ligi Final Four'da ilk maçında On Otomasyon Defne'yi 28-25 yenerek finale çıkan Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü, Kepez SK ile finalde karşılaşacak.
Barış Pınarı Harekatı ile PKK-YPG terör örgütünden arındırılarak huzura kavuşturulan Suriye'nin Telabyad kentinde görev yapan Türk güvenlik güçleri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı bir iftar yemeğinde bir araya geldi. Vali Şıldak, güvenlik güçleriyle birlikte iftar yapmanın gururunu yaşadığını belirterek, Telabyad'daki huzurun devletin gücünün ve adil yönetim anlayışının en güzel örneği olduğunu vurguladı.
Kurtuluş Savaşı döneminde erzak taşıyan Rahime Kaptan, ölümünün 60. yıldönümünde Kastamonu'nun Cide ilçesinde dualarla anıldı. Anma programında Rahime Kaptan'ın hayatı anlatıldı ve dualar edildi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonlarının yardımlarının İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye ulaştığını belirterek, yardımların doğrudan ulaştırılmasının ve bu alanda ilk sivil toplum örgütü olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Arslan, yardım kampanyası kapsamında Türk Kızılayı aracılığıyla 5 milyon lira tutarında yardımı Gazze'ye ulaştırdıklarını ve ikinci etap yardım paketlerini hazırladıklarını açıkladı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen ev yangınında ev kullanılamaz hale gelirken, ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak telef oldu.
Eskişehir'de polis ekipleri, Tepebaşı ilçesinde gerçekleşen 20 bin TL değerindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda N.G. ve S.C. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'a şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, Zan'ın tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlattı. Kimliği belirlenen şüpheliler Turgay K. ve kuzeni Mihal K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zanlılardan Turgay K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan Mihal K. ise aranıyor. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Turgay K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'şantaj' suçlamasıyla tutuklandı. Zan, adaylıktan çekilmesi için tehdit edildiği ve 'sahte ses kayıtları' ile şantaja maruz kaldığı iddiasıyla 17 Mart'ta İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Türkiye İşçi Partisi, aynı gün yaptığı yazılı açıklamada, Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından geri çektiğini duyurmuştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?