Tayland Seçim Komitesi, yeni senatörlerin isimlerini açıkladı

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Tayland'da daha önce askeri cunta tarafından seçilen senatörlerin yerini Tayland Seçim Komitesi tarafından seçilen senatörler alıyor.

Thai PBS World'ün haberine göre, Tayland Seçim Komitesi 200 yeni senatörün ve 100 yedek adayın isimlerini açıkladı.

Askeri yönetimin döneminde atanan hükümet görevlilerinin yerini alacak 200 senatörün sertifikalarını 11-12 Temmuz'da almaları planlanıyor.

Tayland Seçim Komitesi Genel Sekreteri Sawaeng Boonmee, basına yaptığı açıklamada, isimlerin seçim sürecinin yasal olarak tamamlanmasının ardından kamuoyuna sunulduğunu aktardı.

Seçim Komitesine yaklaşık 800 şikayet geldiğini belirten Sawaeng, bunlara yönelik soruşturmanın devam edeceğini ve bu konuda polisle işbirliği içinde olacaklarını bildirdi.