(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB), Sözcü TV'ye kayyım atanmasına ilişkin kararın basın özgürlüğü ve toplumun haber alma hakkı açısından ciddi kaygılara yol açtığını belirterek, kararın demokratik hukuk devleti ve ölçülülük ilkeleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sözcü TV ve sozcu.com.tr haber sitesine kayyım atanmasına ilişkin karar, basın özgürlüğü ve toplumun haber alma hakkı bakımından ciddi kaygılara yol açmaktadır. Bir basın kuruluşuna yönelik bu müdahale, yalnızca ilgili kuruluşun faaliyetlerini değil, yayınların bağımsızlığını, basında çoğulculuğu ve yurttaşların farklı haber kaynaklarına erişimini de olumsuz etkileyebilecek niteliktedir.

Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü, demokratik hukuk devletinin temel güvencelerindendir. Basının kamusal denetim işlevini yerine getirebilmesi, gazetecilerin herhangi bir baskı altında kalmadan çalışabilmesine ve yurttaşların farklı haber kaynaklarına özgürce ulaşabilmesine bağlıdır. Anayasa'nın 26. ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi, ifade ve basın özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Bu haklara yönelik her müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine uygun olması zorunludur.

Ceza soruşturmalarının yürütülmesi ve suç iddialarının yargı mercilerince incelenmesi kuşkusuz hukuk devletinin gereğidir. Ancak bir soruşturmanın yürütülüyor olması, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin anayasal yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesinde düzenlenen şirket yönetimine kayyım atanması, belirli koşullara bağlanmış istisnai bir koruma tedbiridir. Özellikle bir basın kuruluşunun yönetiminin devralınması sonucunu doğuran müdahalelerde, tedbirin gerekliliği ve ölçülülüğü çok daha titiz bir biçimde değerlendirilmelidir.

Basın kuruluşları yalnızca ticari faaliyet yürüten işletmeler değildir. Bu nedenle yönetimlerine yönelik müdahaleler, yayınların özgürce sürdürülebilmesi ve toplumun haber alma hakkı üzerindeki olası etkileri bakımından da değerlendirilmelidir. Kayyım uygulamalarının gazeteciler üzerinde baskı ve otosansür ortamı yaratması, eleştirel haberciliği sınırlandırması ve basında çoğulculuğu zayıflatması tehlikesi göz ardı edilemez. Gazetecilerin soruşturma veya benzer müdahalelerle karşılaşma endişesi taşımadan çalışabilmesi, basının kendisinden beklenen kamusal denetim işlevini yerine getirebilmesinin ön koşuludur.

Yargısal tedbirler, basının bağımsızlığını ve toplumun haber alma hakkını güvence altına alan anayasal ilkelerden ayrı düşünülemez. Türkiye Barolar Birliği olarak, Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye yönelik kayyım kararının demokratik hukuk devletinin gerekleri ve ölçülülük ilkesi çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor; basın özgürlüğünün korunmasının devletin anayasal yükümlülüğü olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."