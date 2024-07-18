TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığına Mehmet Galip Ensarioğlu seçildi - Son Dakika
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TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığına Mehmet Galip Ensarioğlu seçildi

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığına seçildi. Ensarioğlu, komisyon üyelerine teşekkür ederek, birlikte daha yaşanabilir bir ülke için çalışacaklarını belirtti.

18.07.2024 15:39
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TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığına, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu seçildi.

Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Murat Kurum'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olmasıyla boşalan TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı için seçim yapıldı.

Seçime tek aday olarak katılan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, komisyon başkanı seçildi.

Seçimin ardından konuşan Ensarioğlu, kendisini başkanlığa layık gören komisyon üyelerine teşekkür etti.

Çevre Komisyonunun önemli bir komisyon olduğunu belirten Ensarioğlu, "Bilmenizi isterim ki bu komisyonun çalışmalarında bütün arkadaşlarımızın fikir, düşünce ve eleştirileri her zaman yönetim biçimimizde esas olacaktır. Birlikte daha yaşanabilir bir ülke için, daha temiz daha güzel bir çevre için hep beraber elimizden geleni yapacağız. Sivil toplum kuruluşlarıyla, parti ayrımı gözetmeksizin buradaki arkadaşlarımızın tümünün fikir, düşünce, öneri ve eleştirileriyle birlikte yöneteceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığına Mehmet Galip Ensarioğlu seçildi - Son Dakika

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