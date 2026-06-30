TBMM'de Aşure Lokması Dağıtıldı - Son Dakika
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TBMM'de Aşure Lokması Dağıtıldı

30.06.2026 20:22
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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi, Muharrem ayı dolayısıyla TBMM'de 1500 kişiye aşure ikram etti.

(TBMM) - Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla TBMM'de bin 500 kişilik aşure lokması dağıttı. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Türkiye genelinde 41 bin kişiye aşure, 2 bini aşkın koli ulaştırdıklarını belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) aşure lokması dağıttı. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin başkanlığındaki heyet, Meclis çalışanları, milletvekilleri ve parlamento muhabirlerine aşure ikramında bulundu.

Muharrem ayı vesilesiyle TBMM'de gerçekleştirilen program kapsamında, Hz. Hüseyin'in Kerbela'da hak, adalet ve insanlık uğruna verdiği mücadelenin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla bin 500 kişilik aşure lokması hazırlandı. Muharrem mateminin ardından pay edilen aşure lokmasının Ehl-i Beyt'e bağlılığın, Kerbela'nın unutulmayan hakikatinin, lokmayı paylaşmanın ve rızalığın önemli bir nişanesi olduğu belirtilirken, bu anlamlı buluşmanın canlar arasında birlik, muhabbet ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olması temenni edildi.

"TÜRKİYE GENELİNDE 41 BİN KİŞİLİK AŞURE DAĞITTIK"

Meclis'teki etkinlikte açıklamalarda bulunan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, yürütülen çalışmalar ve programın amacına ilişkin detayları paylaştı.

Aşure dağıtım faaliyetlerinin kapsamına değinen Ersin, Türkiye'nin genelinde 41 bin kişiye aşure dağıttıklarını ayrıca 2 bini aşkın da koli dağıttıklarını söyledi.

Evleri kapı kapı, haneleri dolaşarak sahada aktif bir çalışma yürüttüklerini belirten Ersin, bugün Meclis'te, yarın ise Kızılay'ın göbeğinde ve İstanbul gibi çeşitli yerlerde sahada tüm halka aşurelik ve aşure dağıtımlarının devam edeceğini ifade etti.

Meclis'te bulunma gerekçelerini Yunus Emre'nin felsefesi üzerinden açıklayan Ersin,"Mecliste bulmamızın temel amacı da şu. Bizler Yunus'un yolundan gidiyoruz. Tanış olmak için varız. Birliğimizi, beraberliğimizi korumak için varız. Bugün de birlik beraberlik mesajı vermek için, birliğimizi, beraberliğimizi korumak için buradayız. Lokmalarımızı paylaştık. Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM'de Aşure Lokması Dağıtıldı - Son Dakika

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