TBMM'de Çocuk Bayramı Kutlaması

20.04.2026 22:15
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan kutlamaları kapsamında çocuklara özel etkinlik alanını ziyaret etti.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meclis yerleşkesinde düzenlenen "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinlik alanını ziyaret etti. Uzay ve havacılık temalarıyla ilgili stantların da açıldığı şenlikte çocuklarla bir araya gelen Kurtulmuş, tüm çocukları TBMM'ye davet etti.

TBMM'nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM'de "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" konulu etkinlik alanı oluşturuldu. Uzay ve havacılık temalarıyla açılan stantların da olduğu alandaki çadırları tek tek gezen Kurtulmuş çocukların çalışmaları hakkında bilgi aldı, sohbet etti.

Stantlarda çocuklara sunulan eğlenceli çalışmaları izleyen Kurtulmuş, emeği geçenleri tebrik ederek, başarılar diledi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün havalimanı simülatörü ile ARFF havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele aracını da inceleyen Kurtulmuş, çalışanları kutladı.

Şenlikte, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanı sıra Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi, TUSAŞ, TÜRKSAT, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi, ASELSAN, Devlet Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi çok sayıda kurum ve kuruluş farklı temalarla stant açtı.

Öte yandan, Meclis bahçesinde kurulan Kırgızistan'a ait çadır da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'ın kültürel değerlerinin tanıtıldığı bu çadırı da ziyaret ederek, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Aibek Akaev'den bilgi aldı.

Numan Kurtulmuş ayrıca, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile de bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda da "Uzay ve havacılık temalarının da yer aldığı 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi Etkinlikleri' için tüm çocuklarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Tamil Nadu’da Havai Fişek Fabrikasında Patlama Tamil Nadu'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Bulgaristan’da sandıktan ezici zafer çıktı En çok Putin sevinecek Bulgaristan'da sandıktan ezici zafer çıktı! En çok Putin sevinecek
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti

22:53
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor’a engel olamadı
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor'a engel olamadı
22:31
Dünya Kupası öncesi kriz FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
22:26
Rusya’da 30 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 30 İsrailli gözaltına alındı
22:14
Burak Yılmaz’sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor’u sahadan sildi
Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor'u sahadan sildi
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
