TBV, Beyoğlu'nda çocuklara aşırı şeker tüketimine dikkat çağrısı yaptı - Son Dakika
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TBV, Beyoğlu'nda çocuklara aşırı şeker tüketimine dikkat çağrısı yaptı

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TBV, 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası'nda Beyoğlu Hasköy Parkı'nda sağlıklı beslenme, yeterli su ve hareketli yaşamı anlattı. Çocuklar dans, egzersiz ve resim atölyesiyle aşırı şekerin olumsuz etkileri konusunda bilgilendirildi; 'Böbrek Dede' kitapları dağıtıldı.

Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından "Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası" kapsamında Beyoğlu Hasköy Parkı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklara sağlıklı beslenme, yeterli su tüketimi ve hareketli yaşamın önemi anlatıldı.

"Hayatın Dengesi Senin Elinde" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, yazın son sıcak günlerini dans ederek, egzersiz yaparak ve resim çizerek değerlendirdi. Sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmanın amaçlandığı etkinlikte çocuklara yönelik mesajlar oyun, müzik ve çeşitli aktivitelerle anlatıldı.

TBV tarafından 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, Beyoğlu Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirildi.

Etkinlikte çocuklar ve aileleri, aşırı şeker tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgilendirildi.

Müzik eşliğinde dans ve sağlıklı yaşam egzersizleriyle başlayan programda çocuklar, uzmanlar eşliğinde günlük yaşamda ve evde kolaylıkla uygulayabilecekleri hareketleri yaptı.

Düzenlenen resim atölyesinde ise çocuklar, sağlıklı ve dengeli beslenme temalı resimler çizdi. Hazırlanan resimler daha sonra etkinlik alanında sergilendi.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, TBV'nin çocuklara yönelik hazırladığı "Böbrek Dede" kitapları da dağıtılarak, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik boyunca çocuklara verilen temel sağlık mesajları ise "Sağlıklı beslen, yeterli su iç, hareketli kal" başlıklarında toplandı.

Etkinlikte konuşan TBV Başkanı Timur Erk, "Eğer bir ülkede, bizim ülkemizde, çocukluk çağında obezitede dünya üçüncülüğü, Avrupa'da birincilik varsa, mutlaka sağlıklı nesiller yetiştirmek açısından ciddi problem var demektir. Onun için senelerdir mücadele veriyoruz. Bu da bunun bir boyutu, 15 senedir sahadayız. Şimdiye kadar 60 ile gittik. Anaokulundan başlayarak 7-12 yaş grubu ebeveynlere, özellikle bu konunun odak noktasında bulunan annelere eğitimle başladık." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu ise şeker tüketimine dikkati çekmek için toplandıklarını söyledi. Evliyaoğlu, "Şeker vücudumuzun bir enerji kaynağı, şekere ihtiyacımız var ama bunu doğal yollarla almamız gerekiyor." dedi.

Fazla miktarda şeker tüketildiği zaman vücudun yorulduğunu kaydeden Evliyaoğlu, "Şekeri vücudumuzda hücrelere götüren, taşıyan, girmesini sağlayan insülin olduğu için, fazla insülin salgılanmasına neden olarak vücudumuzda insülin direncine neden olabilir. İleride obezite gibi rahatsızlıklara neden olabilir. O yüzden şeker tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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