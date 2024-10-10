TDT Yapay Zeka Forumu Bişkek\'te Gerçekleşti

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde başkent Bişkek'te iki gün süren Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Yapay Zeka Forumu'nda kendi alanında uzman isimler, tecrübelerini paylaştı.

Dijital Kalkınma Bakanlığının ev sahipliğindeki Yapay Zeka Forumu, hükümet yetkililerini, yapay zeka alanında önde gelen uzmanları, diplomatları, iş dünyası temsilcilerini, akademisyenleri ve bilişim camiasından yetkilileri bir araya getirdi.

TDT üyesi Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye'den dijitalleşme alanında sorumlu kurumların yetkililerinin katıldığı forumun teknolojik ilerlemeyi, ekonomik büyümeyi teşvik eden ve Türk devletleri arasında yapay zeka alanında işbirliğini güçlendiren önemli bir etkinlik olduğu kaydedildi.

"Yapay zekanın dijital dönüşümdeki rolü", "Yapay zeka düzenlemesi ve kamu hizmeti", "Kalkınmayı yapay zekayla dönüştürmek", "Yapay zekayı ekonomik büyüme için kullanmak" başlıklı oturumların yapıldığı forumun özel konuğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Katılımcılar, forumda paylaştıkları konularla "bilgi şöleni" yaşattı

Dijital Kalkınma Bakanı Nuriya Kutnayeva, forumun kapanış töreninde yaptığı konuşmada, katılımcıların forumda üzerinde durdukları konular ve gerçekleştirdikleri paylaşımlarla konuklara "bilgi şöleni" sunduklarını söyledi.

Kutnayeva, uzmanların, yapay zekanın getirdiği risklere karşı uyardığını hatırlatarak, "Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin bu konuda büyük potansiyele sahip olduğuna inanıyorum." dedi.

Forumun gelecekteki ortaklıklar için temel attığına inandığını belirten Kutnayeva, organizasyonda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.