TDV Konya Şubesi, Sudan ve Somali'ye yardım malzemeleri gönderdi

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Konya Şubesi'nin, Sudan ve Somali'deki ihtiyaç sahipleri için hazırladığı insani yardım malzemelerinin yüklendiği 3 tır yola çıktı.

Konya İl Müftü Yardımcısı Kuddusi Uysal, Panorama Konya Müzesi önünde yapılan uğurlama töreninde, Sudan ve Somali'de uzun süredir devam eden çatışmalar neticesinde binlerce insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

O coğrafyadaki insanların, kıtlık ve kuraklık nedeniyle zor günler geçirdiğini aktaran Uysal, "Devletimiz tarafından AFAD koordinesinde gemiyle yardım gönderilmesi planlanmış, söz konusu gemiye TDV tarafından da destek verilmesi uygun görülmüştür." dedi.

Uysal, TDV Konya Şubesi olarak 31 ilçe müftülüğü ve vatandaşların desteğiyle 2475 koliden oluşan 3 tır gıda paketinin hazırlandığını anlattı.

Konuşmaların ardından gıda malzemesi yüklü 3 tır dualarla uğurlandı.