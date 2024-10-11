Tebriz'de Tıbbi Ceza Hukuku Sempozyumu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tebriz'de Tıbbi Ceza Hukuku Sempozyumu

Tebriz\'de Tıbbi Ceza Hukuku Sempozyumu

İran'da düzenlenen sempozyumda, ceza hukukundaki gelişmeler tartışıldı, uzmanlar bir araya geldi.

11.10.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tıbbi Ceza Hukukunda Yeni Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, İran, Almanya ve Türkiye'den uzmanların katılımıyla İran'ın Tebriz kentinde düzenlendi.

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaleti Barosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından Tebriz'de gerçekleştirilen sempozyumda ceza hukukundaki son gelişmeler incelenip, üç ülkeden hukukçular arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sempozyuma Türkiye'den Tıp Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hakan Hakeri ile Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver katıldı.

Konuşmasının başında Prof. Dr. Ünver, Almanya'da ceza tıp hukukundaki son gelişmeleri anlattı.

Ardından Prof. Dr. Hakeri, Türkiye'de ceza tıp hukuku konusunda karşılaşılan sorunlarını ve önemli gelişmelerden söz etti.

Doğu Azerbaycan Barosu'nun avukatlarından Bahar Şahid ise sempozyumda doktrin ve adli prosedürlerin yanı sıra suçlar ve tıbbi ihlallerle mücadelenin şekli ve niteliği hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Türkiye, Almanya, Güncel, Tebriz, Hukuk, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tebriz'de Tıbbi Ceza Hukuku Sempozyumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 Bakan Kurum: ’Hatay’ı Deprem Sonrası Yalnız Bırakan Kendileridir’ Bakan Kurum: 'Hatay'ı Deprem Sonrası Yalnız Bırakan Kendileridir'
17:37 Listeye giren yeni firmalar var Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı Listeye giren yeni firmalar var! Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı
16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
09:21 Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William’a eşlik etti Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti
09:03 Arka Sıradakiler’in Yadigar’ıydı, son halini görenler şaşırdı Arka Sıradakiler'in Yadigar'ıydı, son halini görenler şaşırdı
08:52 Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın
08:45 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızının aşk pozu hayranlarını şaşırttı Kızılcık Şerbeti'nin yıldızının aşk pozu hayranlarını şaşırttı
08:32 Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzinde yaşandı Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzinde yaşandı
08:26 Ölümden dönmüştü Duayen gazeteci Reha Muhtar’ın sağlık durumunda son gelişme Ölümden dönmüştü! Duayen gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumunda son gelişme
08:13 Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 19:05:09. #1.11#
SON DAKİKA: Tebriz'de Tıbbi Ceza Hukuku Sempozyumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.