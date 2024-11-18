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Teğmenler TSK'dan İhraç Edilebilir

Teğmenler TSK\'dan İhraç Edilebilir

Kara Harp Okulu'nda yaşanan olaylar sonrası teğmenler hakkında ihraç talebiyle soruşturma başlatıldı.

18.11.2024 11:59
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(ANKARA) - Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk, Kara Harp Okulu'ndaki resmi mezuniyet törenin ardından teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmaları ve kılıç çatmalarının ardından başlatılan soruşturmada, Teğmen İzzet Talip Akarsu ve Teğmen Ebru Eroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç talebine ilişkin "Disiplin Soruşturmasının Sonuç Raporu"nu yayınladı. Akarsu ve Eroğlu savunmalarını yaptıktan sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararını verecek.

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki resmi mezuniyet törenin ardından teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmaları ve kılıç çatmaları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya TSK'dan ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine yönelik tebligat yapılmıştı.

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün haberine göre, 13 Kasım'da tamamlanan "Disiplin Soruşturması Sonuç Raporu" sonrasında, 15 Kasım'da iki teğmene "Üç gün içinde savunma yapmaları" için tebligat yapıldı. Üç gün içinde savunmasını yapamayacak olan teğmenlere iki gün ek süre tanınacağı kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kanununun 20/1-c ve TSK Yüksek Disiplin Kuralları Yönetmeliği'nin 9'uncu maddelerinde belirtilen "Disiplinsizliği oluşturabileceği" değerlendirilen eylem nedeniyle TSK Disiplin Kanunu'nun 40'ıncı, TSK Yüksek Disiplin Kuralları Yönetmeliğinin 22'nci maddeleri gereğince teğmenler hakkında isnat edilen hususlara ilişkin savunma istendi.

Teğmenlerin belirtilen sürede savunma yapmamaları halinde, savunma haklarından vazgeçmiş sayılacakları belirtildi. Bu sürecin sonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, teğmenler hakkında karar verecek.

Sonuç raporunda, şu ifadeler yer aldı:

"Mevzuattan kaldırılan andın tören alanında okunması için sıralı amirlere talepte bulunulması, sıralı amirlerinizce her seferinde kendinize olumsuz cevap verilmesine rağmen, törenden bir gün önceki gece, 30 Ağustos 2024 günü tören alanında andın okunması için planlama yaptığınız ve tören günü sahanın ortasında toplanan grubu idare ettiğiniz ve devre birincisi tarafından mevzuattan kaldırılan andın okunması için ortam hazırladığınız ayrıca okunan anda iştirak ettiğiniz tespit edilmiştir.

Askeri mahalde (tören alanında) program dışı ve izinsiz olarak icra edilen eyleminizin askeri hizmete olan olumsuz etkisi, disiplinsizliğin işlendiği yer ve sonuçlarının TSK'ya olumsuz etkileri ve askeri disiplinin ağır bir biçimde zedelenmesi gerekçesiyle kanun ve yönetmeliklerimizde belirtilen 'Hizmete engel davranışlarda bulunmak' disiplinsizliğini oluşturabileceği değerlendirilen eylemleriniz hakkında 'Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası' verilmesi maksadıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edileceğinizden konuya ilişkin savunmanızı yapınız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Teğmenler TSK'dan İhraç Edilebilir - Son Dakika

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