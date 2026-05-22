Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde İki Adet Acil Müdahale Ambulansı Hizmete Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde İki Adet Acil Müdahale Ambulansı Hizmete Başladı

22.05.2026 10:59  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde iki adet kırmızı şeritli Acil Müdahale Ambulansı’nı hizmete aldı. Ambulanslar, 112 koordinasyonunda acil çağrılarda ve belediye etkinliklerinde kullanılacak.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanındaki hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde iki adet kırmızı şeritli Acil Müdahale Ambulansı'nı hizmete aldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan ambulanslar, 112 Acil Yardım Hattı üzerinden gelen acil çağrılarda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde sağlık tedbiri amacıyla kullanılacak.

Özellikle yatağa bağımlı, hareket kabiliyeti kısıtlı ve hastaneye ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşların acil durumlarda sağlık hizmetine erişimini kolaylaştıracak ambulanslar, 112 Acil Yardım Hattı üzerinden yapılacak yönlendirmeler doğrultusunda görev alacak.

SAĞLIKTA HIZLI MÜDAHALE, GÜVENLİ HİZMET

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, vatandaşların sağlık hizmetlerine hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kırmızı şeritli Acil Müdahale Ambulanslarımız Büyükşehir Belediyemizin filosundaki yerini aldı. Hemşehrilerimize olay anında hızlı, etkin ve kesintisiz sağlık hizmeti sunuyoruz. Acil durumlarda zamanla yarışıldığının bilinciyle, tam donanımlı ambulanslarımız ve uzman ekiplerimizle 7/24 görev başındayız. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye, sağlıkta hızlı müdahale ve güvenli hizmet anlayışıyla hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde İki Adet Acil Müdahale Ambulansı Hizmete Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye’de olmayacak Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye'de olmayacak
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede "Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi, “Devlet vatandaşa tuzak kurmaz“ deyip radar uygulamasını işaret etti Bakan Çiftçi, "Devlet vatandaşa tuzak kurmaz" deyip radar uygulamasını işaret etti
Yumurtada akıl almaz hile Ekipler hepsini toprağa gömdü Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 12:21:57. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde İki Adet Acil Müdahale Ambulansı Hizmete Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.