Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde İki Adet Acil Müdahale Ambulansı Hizmete Başladı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanındaki hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde iki adet kırmızı şeritli Acil Müdahale Ambulansı'nı hizmete aldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan ambulanslar, 112 Acil Yardım Hattı üzerinden gelen acil çağrılarda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde sağlık tedbiri amacıyla kullanılacak.

Özellikle yatağa bağımlı, hareket kabiliyeti kısıtlı ve hastaneye ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşların acil durumlarda sağlık hizmetine erişimini kolaylaştıracak ambulanslar, 112 Acil Yardım Hattı üzerinden yapılacak yönlendirmeler doğrultusunda görev alacak.

SAĞLIKTA HIZLI MÜDAHALE, GÜVENLİ HİZMET

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, vatandaşların sağlık hizmetlerine hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kırmızı şeritli Acil Müdahale Ambulanslarımız Büyükşehir Belediyemizin filosundaki yerini aldı. Hemşehrilerimize olay anında hızlı, etkin ve kesintisiz sağlık hizmeti sunuyoruz. Acil durumlarda zamanla yarışıldığının bilinciyle, tam donanımlı ambulanslarımız ve uzman ekiplerimizle 7/24 görev başındayız. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye, sağlıkta hızlı müdahale ve güvenli hizmet anlayışıyla hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."