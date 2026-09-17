Tekirdağ Çerkezköy merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ Çerkezköy merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ Çerkezköy merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 milyar 302 milyon 93 bin 506 liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenirken, 14 internet sitesine erişim engeli getirildi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 milyar 302 milyon 93 bin 506 liralık işlem hacmine ulaştıkları belirlenirken, 14 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgütlü suçlara yönelik soruşturmasında, yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden örgütlü şekilde hareket ettikleri değerlendirilen şüpheliler takibe alındı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Örgüte üye olmak', Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', '7258 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından yaptığı çalışmada 14 şüpheliye yönelik mali inceleme yapıldı. Şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 2 milyar 302 milyon 93 bin 506 liralık işlem hacmine ulaştıkları belirlendi. Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konulurken yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 14 internet sitesine de erişim engeli getirildi.

Kaynak: DHA
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