Tekirdağ Çorlu\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde saat 18.30 sıralarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Önerler Mahallesi İstanbul Caddesinde meydana geldi. Hediye G. yönetimindeki 34 AE 8203 plakalı otomobil, bağlantı yolundan çıktığı sırada İstanbul Caddesi'nde seyir halinde olan Behçet Y. idaresindeki 06 BDV 677 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Hediye G., araçta bulunan H.Ş.G., M.A.G. ve R.B. ile diğer otomobil sürücüsü Behçet Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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