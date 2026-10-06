Tekirdağ'da 11 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 11 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ\'da 11 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'da 11 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında puset ve otomobildeki gizli düzeneklerde uyuşturucu ele geçirildi. Son 2 haftada 207 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen 23 kişiden 18'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonlarda evcil hayvan puseti ile otomobildeki gizli düzeneklerde uyuşturucu madde ele geçirildi, 18 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde suçlarının önlenmesi, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençlerin zehir tacirlerinden korunmasına yönelik 11 ilçede çalışma yaptı. Son 2 haftada; 43'ü uyuşturucu madde satıcısı olmak üzere toplam 207 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda da evcil hayvanların taşınmasında kullanılan puset ile otomobildeki gizli düzeneklerde uyuşturucu madde bulundu. 1 kilo 718 gram çeşitli uyuşturucu madde, 8 bin 890 sentetik ecza hap, 11 bin 684 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş materyal, 5 kök kenevir ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 955 liraya el konuldu. Diğer yandan adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
TekirdağGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 11 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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