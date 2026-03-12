Tekirdağ'da 17 Bin Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 17 bin 815 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ergene ilçesinde sahte alkol üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen bir depoya düzenlenen operasyonda 17 bin 815 litre sahte alkol ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
